Πολιτική

Συντριβή Antonov: Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Ερωτήματα για την συγκεκριμένη πτήση και το φορτίο του μοιραίου Antonov θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.



«Η πτώση του ουκρανικού αεροσκάφους Αντόνοφ σε ελληνικό έδαφος θέτει τις ελληνικές αρχές προ της εθνικής και διεθνούς ευθύνης να ερευνήσουν όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης πτήσης και του φορτίου του μοιραίου Antonov», υπογραμμίζουν σε κοινή τους δήλωση οι τομεάρχες Εθνικής 'Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θοδωρής Δρίτσας και Γιώργος Τσίπρας. «Τι είδους φορτίο μετέφερε το αεροσκάφος; Είχε ενημερωθεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και οι συναρμόδιοι φορείς για το είδος του φορτίου για την πτήση στον ελληνικό εναέριο χώρο; Συμπίπτει η ενημέρωση αυτή με το φορτίο που πραγματικά μετέφερε;», διερωτώνται και ζητάνε απαντήσεις και «υπεύθυνη ενημέρωση από το Υπουργείο 'Αμυνας».

«Ποια είναι η πραγματική προέλευση και ποιος ο πραγματικός τελικός προορισμός του φορτίου; Θα περιοριστεί η ελληνική κυβέρνηση στις δηλώσεις του σερβικού Υπουργείου 'Αμυνας για απλή συνεργασία δύο ιδιωτικών εταιρών, μιας σερβικής και μιας ουκρανικής, ή θα ερευνήσει σε βάθος το ζήτημα; Είναι πρόσφατη η ανακοίνωση της Ιντερπόλ που προειδοποιεί για τον κίνδυνο μέρος ακόμη και βαρέος οπλισμού που αποστέλλεται στην Ουκρανία να καταλήξει στη μαύρη αγορά», συνεχίζουν και καταλήγουν: «Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι ελληνικές αρχές και η κυβέρνηση θα πράξουν κάθε τι δυνατό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «τόσο το φορτίο και η διαδρομή που εκτελούσε το αεροσκάφος Antonov, όσο και οι συγκεχυμένες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με το συμβάν, δημιουργούν τουλάχιστον ανησυχία και εύλογα ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν. Πολύ περισσότερο που όλα τα παραπάνω εξελίσσονται σε ένα διεθνές σκηνικό πολέμου που συνοδεύεται από μια τεραστίων διαστάσεων μεταφορά -με διάφορους τρόπους και διαδικασίες- επικίνδυνων οπλικών συστημάτων. Το λιγότερο που απαιτείται να γίνει είναι η κυβέρνηση να ενημερώσει υπεύθυνα για όλα αυτά τα ζητήματα τον ελληνικό λαό και να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.»

Για «αδιανόητη και ανεύθυνη πολιτική σιωπής» της κυβέρνησης στο θέμα του αεροσκάφους Antonov κάνει λόγω το γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25. «Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Σέρβου πρωθυπουργού από την οποία πληροφορηθήκαμε ότι το αεροσκάφος τύπου Antonov που κατέπεσε κοντά στο Παλαιοχώρι Καβάλας μετέφερε στρατιωτικό υλικό με κατεύθυνση το Μπαγκλαντές, καλούμε την κυβέρνηση να ενημερώσει αναλυτικά και υπεύθυνα το κοινό και ιδιαίτερα τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για το μεταφερόμενο φορτίο του και τους πιθανούς κινδύνους από τη διασπορά του, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ανθρώπων και περιβάλλοντος. Είναι αδιανόητη και ανεύθυνη η πολιτική σιωπής που ακολουθείται», σημειώνει χαρακτηριστικά σε σημερινό του σχόλιο.





