Βούτσιτς για Antonov: Όλα ήταν νόμιμα και “καθαρά σαν δάκρυ”

Άγνοια για το διάβημα του ελληνικού ΥΠΕΞ δήλωσε ο Σέρβος Πρόεδρος. Τι είπε για τις διαδικασίες κατα την εξαγωγή των πυρομαχικών.



Όλες οι διαδικασίες κατά την εξαγωγή των πυρομαχικών που μετέφερε το Αντόνοφ τηρήθηκαν, δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε συνέντευξη Τύπου.

«Δεν έχω γνώση για το διάβημα του ελληνικού ΥΠΕΞ, δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί θα έπρατταν κάτι τέτοιο, αφού η Σερβία τήρησε όλες τις διαδικασίες. Όλα ήταν καθαρά σαν το δάκρυ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βούτσιτς, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου για την πρόθεση της Ελλάδας να ζητήσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για την φύση του φορτίου που μετέφερε το μοιραίο αεροσκάφος.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε ακόμη το βράδυ της Δευτέρας ότι δεν έχει κατατεθεί κάποιο διάβημα και ότι «οι σερβικές Αρχές θα περιμένουν να δουν τι γράφει η ελληνική διακοίνωση για να μπορέσουν να πάρουν θέση».

Σημειώνεται ότι την περασμένη Κυριακή το πρωί ο υπουργός Άμυνας της Σερβίας Νέμποισα Στεφάνοβιτς ανακοίνωσε ότι το φορτίο του Αντόνοφ αποτελούνταν από 11,5 τόνους εκπαιδευτικών και φωτιστικών βλημάτων όλμου που προορίζονταν για το Μπαγκλαντές. Ο Στεφάνοβιτς ανέφερε ότι όλα έγινα νόμιμα από την σερβική πλευρά και υπήρχε το «πιστοποιητικό τελικού χρήστη» που ανέφερε ως τελικό αγοραστή το υπουργείο 'Αμυνας του Μπαγκλαντές.

Στα σερβικά ΜΜΕ εκφράζονται πολλά ερωτήματα για την υπόθεση κυρίως για το φορτίο και τον τρόπο μεταφοράς του. Η Σερβία για περισσότερα από 20 χρόνια εξάγει όπλα και πυρομαχικά στο Μπαγκλαντές και ήταν σύνηθες η μεταφορά τους να γίνεται μέσω θαλάσσης, με πλοίο. Ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για εκπαιδευτικά βλήματα τα οποία είναι έως και τέσσερεις φορές φθηνότερα από τα κανονικά πάντα επιλέγονταν η μεταφορά τους με πλοίο διότι η αερομεταφορά, εξαιτίας του υψηλού κόστους, ήταν ασύμφορη. Οι ειδικοί εδώ στη Σερβία θέτουν το ερώτημα: «Γιατί τώρα η ιδιωτική εταιρία Valir που φέρεται ως εξαγωγέας επέλεξε μια ασύμφορη οικονομικά οδό για την μεταφορά των εκπαιδευτικών βλημάτων;»

