Life

Dua Lipa: Η εκκεντρική αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλοκαιρινή και trendy!

Πάνω που είχαμε συνηθίσει την Dua Lipa κοντά στο φυσικό χρώμα των μαλλιών της και σε μήκος που ξεπερνούσε τους ώμους, η μεγάλη pop star αποφάσισε να κάνει μία ακόμη ριζική αλλαγή.

Η Dua Lipa τολμάει συχνά να μεταμορφώνεται και να δοκιμάζει νέες αποχρώσεις στα μαλλιά της. Αφού ξεκίνησε την επιτυχημένη καριέρα της στην μουσική βιομηχανία με τα φυσικά σκούρα καστανά μαλλιά της, έκτοτε την έχουμε δει ξανθιά, μισά βαμμένα- μισά φυσικά και όλα τις ταίριαζαν μοναδικά.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” από ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Η 17χρονη ήταν θύμα ασέλγειας και bullying

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)