Life

Ο Άντονι Χόπκινς χορεύει “Ζορμπά” και γίνεται viral (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Viral το βίντεο του Άντονι Χόπκινς να χορεύει το θρυλικό συρτάκι του Μίκη Θεοδωράκη. Το σχόλιο του Μάικλ Ντάγκλας.

Ο Άντονι Χόπκινς αγαπάει την Ελλάδα και δεν δεν διστάζει να το δείξει σε όλο τον πλανήτη.

Ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ με τους εκατομμύρια ακολούθους επέστρεψε στα social media, μετά τον χορό σε καλοκαιρινή διάθεση στο TikTok που έγινε viral, επέστρεψε με νέο χορευτικό και μάλιστα με έντονο ελληνικό άρωμα Ο Άντονι Χόπκινς αποφάσισε να χορέψει το θρυλικό συρτάκι «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο χορεύει το εμβληματικό συρτάκι του Μίκη Θεοδωράκη. Μάλιστα, το συνόδευσε και με μια λεζάντα που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το τι ήθελε να εννοηθεί.

Ο 84χρονος ηθοποιός έγραψε: «Έκπληκτος με τα γενναιόδωρα κομπλιμέντα για τον χορό μου. Ευχαριστώ. Εδώ είναι το ρεπερτόριο αυτής της εβδομάδας. Δουλεύω στην επόμενη συναυλία μου. Σκέφτομαι αντισυμβατικά».

View this post on Instagram A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Μάλιστα, στα σχόλια στο προφίλ του στο Instagram ξεχωρίζει και το σχόλιο του Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος του έγραψε: «ελπίζω να περνάς ένα τέλειο καλοκαίρι» για να του απαντήσει εκείνος «εκμεταλλεύομαι στο έπακρο την κάθε μέρα. Την αγάπη μου σε σένα και την Κάθριν».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Μέγαρα: Αναγκαστική προσγείωση για ελικόπτερο που επιχειρούσε

Πέθανε ξαφνικά 26χρονη αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας

Μύκονος - Τροχαίο: νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)