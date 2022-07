Ρωσία: Φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών (βίντεο)

Τρόμος στην Μόσχα από την φωτιά στο πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν.



Περίπου 150 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ελικοπτέρου, έδωσαν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών στη Μόσχα.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το εννιαώροφο κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στη λεωφόρο Λενίνσκι της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το RIA Novosti και το Tass.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Residential building caught fire at night in #Moscow



It is reported that the Ministry of Emergency Situations attracted a helicopter to extinguish the fire. The area of ??the fire is 1 thousand square meters, according to the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/ZIgPxEj0Jm