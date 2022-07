Κοινωνία

Μέγαρα - Φωτιά: Πυροσβέστες άφησαν σημείωμα, επειδή έσπασαν πόρτα σπιτιού (εικόνες)

Συγκινημένος ο ιδιοκτήτης ευχαριστεί τους πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να προφυλάξουν την πειρουσία του από τις φλόγες.

Κάτοικος των Μεγάρων, που είχε φύγει από το σπίτι του στη Ζάχουλη, μετά το μήνυμα που έλαβε από το 112, λόγω της φωτιάς, παρακολουθούσε τις εξελίξεις από την τηλεόραση.

Είδε σε κάποια φάση ένα πλάνο, όπου διακρινόταν η φωτιά να έχει φτάσει κοντά στο σπίτι του.

Τότε, αποφάσισε να ξεκινήσει για να πάει στο σπίτι του για να το σώσει, όμως μέχρι να το κάνει, ήταν εκεί δύο πυροσβέστες που είχαν σβήσει την φωτιά και ο κίνδυνος είχε απομακρυνθεί.

Για να το κάνουν όμως, χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα του σπιτιού!

Μάλιστα, οι πυροσβέστες ήταν τόσο ευγενικοί, που άφησαν στον ιδιοκτήτη ένα σημείωμα, το οποίο ανέφερε: «Συγγνώμη για την πόρτα, έπρεπε να μπούμε μέσα».

Ο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Νίκος Λάμψας τους βρήκε μέσα στο σπίτι, τους αγκάλιασε για να τους ευχαριστήσει και τότε του είπαν για το σημείωμα που του είχαν γράψει, καθώς δεν περίμεναν οτι θα τον συναντούσαν.

Ο κ. Λάμψας, αφού και δημόσια ευχαρίστησε τους πυροσβέστες για το έργο τους, δήλωσε στο OPEN, πως «Επειδή αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι παραπάνω για όλους, πρέπει εκτός από τα θεσμικά, πρέπει να μπει το χέρι βαθιά στην τσέπη από την Πολιτεία για να τους ανταμείψει».

