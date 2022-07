Κοινωνία

Φωτιές: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες και ο άνεμος. ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Φωτιές έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της χώρας και σήμερα Πέμπτη, με τον τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς να είναι στο 4 σε πολλές περιοχές της χώρας, δηλαδή πολύ υψηλός.

Ανεξέλεγκτο είναι το μέτωπο στα Αγνάντα Ηλείας. Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 41 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα από την Πάτρα, ένα ελικόπτερο Erickson, ένα ελικόπτερο ΑΒ214, 2 Canadair L 215 και 2 Canadair 415). Η φωτιά κατευθύνεται προς τους οικισμούς Λουκά και Καρυά, καθώς ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε εκεί. Όπως έγινε γνωστό, ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στο μέτωπο, τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με εγκαύματα.

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Σουφλί του Έβρου που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης και πιο συγκεκριμένα, σε δασική έκταση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φράγμα Λύρας και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Η πυρκαγιά στο φράγμα Λύρα στον Έβρο έχει ανοίξει σε τρία μέτωπα. Ενισχύονται τα εναέρια με 2 CL415, ένα Erickson και ένα ΑΒ214, Ηδη επιχειρούν 2 PZL, 2 Mi8 και 2 Tractores.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φράγμα Λύρας, στο #Σουφλί #Έβρος. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2022

Μεγάλη κινητοποίηση από πυροσβεστικές δυνάμεις υπάρχει και στον Φενεό στην Πελοπόννησο. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Λίμνη Δασίου στο Ξυλόκαστρο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λίμνη Δασίου στο Ξυλόκαστρο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2022

Πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί ακόμη στον Κάβο νότιας Κέρκυρας και στη Νέα Καλυδώνα Αγρινίου.

Η πυρκαγιά στην Κέρκυρα, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, με τη συνδρομή, 26 πυροσβεστών, μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, 8 οχημάτων και 2 αεροσκαφών.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Κάβος Κέρκυρας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2022