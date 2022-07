Κοινωνία

Φωτιές: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη (εικόνες)

"Μάχη" με τις φωτιές και τις αναζωπυρώσεις από τους ανέμους δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πως εξελίσσονται οι φωτιές σε Κάρυστος, Σάμο και Έβρο.

Βελτιωμένη είναι η πρωινή εικόνα από τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, χάρη και στις ολονύκτιες μάχες που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι πυρκαγιές σε Κάρυστο και Σάμο είναι οριοθετημένες το πρωί της Παρασκευής, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στον Έβρο.

Στην Κάρυστο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων, στον Έβρο 148 πυροσβέστες, 29 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων.

Στη Σάμο οι επίγειες δυνάμεις είναι ίδιες με την Πέμπτη, δηλαδή 78 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων και 28 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από την Αττική, 15 οχήματα, ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα για πυρκαγιές και σήμερα καθώς το "κοκτέιλ" με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωσή τους.

Ο χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, βόρειου Αιγαίου και Κρήτης.

!? Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4?? για Παρασκευή 15 Ιουλίου σε:



?? Αττική

?? Βοιωτία, Εύβοια

?? Κορινθία, Αργολίδα

?? Κρήτη

?? Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, Χίο & Ψαρά



Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και θα συνεχιστούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.!? Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4?? για Παρασκευή 15 Ιουλίου σε:

Φωτογραφίες: evima.gr, Focus ston Evro

