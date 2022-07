Πολιτική

Θεοδωρικάκος – Ελληνικά διαβατήρια: Στα δέκα χρόνια η ισχύς τους

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την ΕΛ.ΑΣ. στις φωτιές, την αστυνομική εκπαίδευση και την ασφάλεια στους τουριστικούς προορισμούς.

Για σημαντικό ρόλο της Αστυνομίας και τον ουσιαστικό συντονισμό χάριν στον οποίον δεν κινδύνεψαν ζωές κατά τη φωτιά της Πεντέλης έκανε λόγο σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Οι δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες στα μέτωπα των πυρκαγιών φρόντισαν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση με ασφάλεια των πολιτών από τις επικίνδυνες περιοχές και την προστασία των περιουσιών τους», είπε ο Υπουργός και αναφέρθηκε στις περιπολίες που γίνονται σε δασικές περιοχές κυρίως του λεκανοπεδίου και στη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ στη διερεύνηση των αιτιών της πρόσφατης πυρκαγιάς στην Πεντέλη. Ακόμη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε και για το νομοθετικό έργο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης και την αύξηση της διάρκειας των ελληνικών διαβατηρίων από τα 5 στα 10 έτη.

Τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Αλλάζει επίπεδο η αστυνομική εκπαίδευση

«Αναβαθμίζεται καθοριστικά η εκπαίδευση των Ελλήνων αστυνομικών. Η Ακαδημία των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται πανεπιστημιακή σχολή με το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Γίνεται αντίστοιχη των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, με πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων και σπουδών. Με δικά της μέλη ΔΕΠ, δηλαδή με δικούς της καθηγητές που θα εκλέγονται και θα αποτελούν το προσωπικό που θα διδάσκει. Με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Πρόκειται για μία σπουδαία αναβάθμιση με μεταπτυχιακές σπουδές επίσης, με τη δυνατότητα αξιολόγησης και πιστοποίησης αυτού του επιπέδου των σπουδών.

Ο στόχος για μια άρτια εκπαιδευμένη, αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία μέρα με την μέρα γίνεται πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, που αφορά την εκπαίδευση των αστυνομικών μας, καθώς η αντίστοιχη αναβάθμιση αφορά και την σχολή των αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και τις Σχολές μετεκπαίδευσης που ακολουθούν και αυτές πλέον τα πολύ υψηλά στάνταρ που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά, το οποίο το οφείλουμε και στην Ελληνική Αστυνομία και στους αστυνομικούς μας αλλά και στην κοινωνία».

Αυξάνεται η διάρκεια των ελληνικών διαβατηρίων

«Η Ελλάδα ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν ως διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων τα πέντε χρόνια. Με τη ρύθμιση που καταθέσαμε στη Βουλή την αυξάνουμε στα 10 χρόνια. Με αυτό τον τρόπο εναρμονιζόμαστε με αυτό που συμβαίνει σχεδόν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυγμένων κρατών σε ολόκληρη την Γη. Γλιτώνουμε από σημαντικά οικονομικά και διοικητικά κόστη. Μειώνεται η γραφειοκρατία για την εξυπηρέτηση του πολίτη και ιδιαίτερα των Ελλήνων του εξωτερικού. Απελευθερώνονται αστυνομικές δυνάμεις. Είναι μία κατάσταση από την οποία βγαίνει ωφελημένο τόσο το κράτος όσο και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών με όρους ασφαλείας και καλύτερης αξιοποίησης των δυνάμεών μας».

900 αστυνομικοί με επαγγελματισμό και αυτοθυσία έσωσαν ζωές

«Η Ελληνική Αστυνομία, έχει ξεκάθαρο επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον οποίο φυσικά εφαρμόζει κατά γράμμα με αυτοθυσία, αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα. Η δουλειά της, όταν εκδηλώνονται πυρκαγιές, είναι με την παρουσία της να ρυθμίζει την κυκλοφορία, να συμβάλλει καθοριστικά στην εκκένωση των πόλεων, των γειτονιών, των οικισμών, οι οποίες βρίσκονται υπό κίνδυνο και στη συνέχεια, να προστατεύει μαζί με την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες των ανθρώπων. Αυτό έγινε και στην Πεντέλη, στην πολύ δύσκολη πυρκαγιά, πολύ δύσκολη λόγω των διαρκώς ισχυρών ανέμων. Πάνω από 900 αστυνομικοί απεγκλώβισαν περί τους 680 ανθρώπους και συνέδραμαν να εκκενωθεί μία περιοχή με πάνω από 40- 50.000 κατοίκους».

Ο κρατικός μηχανισμός έδρασε αποτελεσματικά

«Ο συντονισμός ήταν πλήρης, αποφασιστικός και αποτελεσματικός. Η πυροσβεστική, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η αυτοδιοίκηση και οι εθελοντές συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Πεντέλη. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι από το γεγονός ότι δεν έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι σπουδαίο. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων».

Η αντιπολίτευση να σέβεται τη δουλειά και των αστυνομικών και των πυροσβεστών

«Καλό είναι και η αντιπολίτευση και τα διάφορα μέσα της αντιπολίτευσης να σέβονται τη δουλειά των αστυνομικών και των πυροσβεστών και όλων όσων ενεπλάκησαν με επαγγελματισμό και αυτοθυσία. Πιστεύω ότι όλοι μαζί οφείλουμε να εργαζόμαστε για το καλό της κοινωνίας, για την ασφάλεια των πολιτών, για τη ζωή των πολιτών, για την ασφάλεια της περιουσίας τους και όταν ο κρατικός μηχανισμός εργάζεται με καλό συντονισμό και με αποτελεσματικότητα όλοι οφείλουν να το αναγνωρίζουν αυτό. Όχι για πολιτικούς λόγους, όχι για κομματικούς λόγους, αλλά επιτέλους εάν θέλουμε να πάμε μπροστά σε αυτό τον τόπο, όταν γίνεται κάτι καλό θα πρέπει να το καταγράφουμε και να το αναδεικνύουμε για να γίνεται ένα θετικό παράδειγμα ώστε αυτό να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και για την επόμενη φορά.

Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση όλων των πολιτικών δυνάμεων και ασφαλώς και της αντιπολίτευσης και όχι να μεμψιμοιρούν. Άκουσα μερικούς να λένε ότι ήταν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Αυτά ξέρετε δεν είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και υλοποιείται. Χθες για παράδειγμα είχαμε έξω και ενώ οι φωτιές είχαν σβήσει 250 αστυνομικούς, οι οποίοι περιπολούσαν με 95 οχήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η περιουσία των πολιτών. Μήπως έπρεπε να αφήσουμε τις περιουσίες των ανθρώπων ανυπεράσπιστες στον οποιονδήποτε εγκληματία ήθελε να πάει να κάνει πλιάτσικο; Να πάψει η αντιπολίτευση να είναι τόσο ξινή με την Ελληνική Αστυνομία.

Καθημερινά η Ελληνική Αστυνομία με πάνω από 80, 90 άνδρες και γυναίκες περιπολεί σε δάση, περιπολεί σε περιοχές ειδικά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι οποίες μπορεί να είναι ευάλωτες για εκδήλωση πυρκαγιών».

Ασφάλεια παντού και στους τουριστικούς προορισμούς

«Αξιοποιούμε ειδικές δυνάμεις και υπηρεσίες, γιατί ξέρετε αυτό που έχει σημασία είναι ο αστυνομικός να είναι δίπλα σου αποτελεσματικά όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα το να έχει κανένας μόνιμες δυνάμεις σε ένα νησί που να εκπληρώνουν μία υπηρεσία δεν είναι πάντοτε ο χρησιμότερος τρόπος. Η Οικονομική Αστυνομία, τα τελευταία αρκετά Σαββατοκύριακα, έχει κάνει πολύ σοβαρούς ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς και έχει στείλει στη Δικαιοσύνη εταιρείες, καταστήματα και μαγαζιά που αισχροκερδούν με τον πλέον άγριο τρόπο ή προβαίνουν σε άλλου είδους παρανομίες. Αντίστοιχα υπάρχουν παρεμβάσεις της Δίωξης Ναρκωτικών σε αυτές τις περιοχές με σημαντικά αποτελέσματα. Συνολικά αυτό το καλοκαίρι έχουμε στείλει 50% περισσότερους αστυνομικούς στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα».

