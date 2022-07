Οικονομία

ΥΠΑ: Οι αεροπορικές αφίξεις πολλαπλασιάστηκαν το 2022

Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των επιβατών που μετακινήθηκαν είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό της χώρας στα αεροδρόμιά της.

Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων, το εξάμηνο Ιανουαρίου/Ιουνίου του 2022, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στα 22.407.879, παρουσιάζοντας άνοδο (+)269,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 6.071.559 επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, αυτές ανήλθαν στις 207.289, από τις οποίες 90.564 ήταν εσωτερικού και 116.725 εξωτερικού, καταγράφοντας άνοδο (+)95,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 105.930 πτήσεις.

*Η σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2019 όπου δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω της πανδημίας

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το εξάμηνο Ιανουαρίου/Ιουνίου του 2019 που οι πτήσεις ήταν 214.489, το πρώτο εξάμηνο του φετινού έτους σημειώθηκε πτώση (-)3,4% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 24.726.456 το εξάμηνο Ιανουαρίου/Ιουνίου του 2019, για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα του 2022 σημειώθηκε πτώση (-)9,4%. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η φετινή συνολική επιβατική κίνηση πρώτου εξαμήνου 2022 προσέγγισε το 90,6% της επιβατικής κίνησης του πρώτου εξαμήνου του 2019.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 – Οριακά υψηλότερες οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό φέτος σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019

Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων Ιουνίου του 2022 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στους 8.398.777, σημειώνοντας άνοδο (+)167,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 3.138.908 επιβάτες. Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 67.428, από τις οποίες 22.212 ήταν εσωτερικού και 45.216 εξωτερικού, καταγράφοντας άνοδο (+) 64%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιουνίου του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 41.107 πτήσεις. Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού Ιουνίου του 2022 είχαμε άνοδο (+)190,5% που αναλογεί σε 3.480.812 επιβάτες, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 που οι αφίξεις εξωτερικού ήταν 1.198.398 επιβάτες.

Σύγκριση Ιουνίου 2022 με τον αντίστοιχο μήνα του 2019

Συγκρίνοντας τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία Ιουνίου με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 που οι πτήσεις ήταν 66.827, φέτος σημειώθηκε αύξηση (+)0,9% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης (διακίνηση αναχωρήσεων και αφίξεων) που ήταν 8.427.908 το 2019, για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα του 2022, που ήταν 8.398.777, διαπιστώνεται μείωση (-) 0,3%. Όσον αφορά ειδικά στις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού, το 2019 ήταν 3.477.906, για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα του 2022, ήταν 3.480.812, σημειώνεται αύξηση (+)0,1%.

