Μητσοτάκης: Σημαντικά αναπτυξιακά έργα σε μία Ελλάδα που αλλάζει

Ο πρωθυπουργός στην Αιτωλοακαρνανία, πρώτο σταθμό της σημερινής περιοδείας του. Τι είπε για την παράκαμψη της Αμφιλοχίας.



«Μετά από πάρα πολλά χρόνια θα εγκαινιάσουμε την παράκαμψη της Αμφιλοχίας, η οποία σήμερα θα δοθεί στην κυκλοφορία για να μπορέσετε να γλιτώσετε τουλάχιστον 25 λεπτά όσοι μετακινείστε από την Ιόνια προς την Βόνιτσα, την Πρέβεζα, προς την Πάλερο, προς την Λευκάδα, ένα από τα πολλά σημαντικά αναπτυξιακά έργα, που γίνονται σε μία Ελλάδα, που αλλάζει» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αιτωλοακαρνανία, πρώτο σταθμό της σημερινής περιοδείας του σε νομούς της Δυτικής Ελλάδος.

«Θέλω να σας δώσω την προσωπική μου διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο, με ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια μέχρι το τέλος της τετραετίας για να στηρίξουμε τους πολίτες, να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια, να υλοποιήσουμε στο ακέραιο το πρόγραμμα μας και παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, που μας έτυχαν να θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού στο τέλος της τετραετίας ένα πλήρες κυβερνητικό έργο, που θα μας επιτρέψει και πάλι να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα αλλάζει, αλλάζει γρήγορα, αλλάζει προς το καλύτερο, γίνεται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας την ομιλία του στην εκδήλωση για την παράδοση της Παράκαμψης Αμφιλοχίας στον αυτοκινητόδρομο Άκτιο - Αμβρακία σήμερα το μεσημέρι. «Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, παραμένουμε συνεπείς στην ολοκλήρωση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων ώστε στο τέλος τετραετίας να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με αυτοπεποίθηση και πάλι την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να συνεχίσουμε το έργο μας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, ευχόμενος ο νέος δρόμος να είναι καλοτάξιδος.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «η αξιοπιστία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης στην πολιτική χτίζονται στη συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων. Η κυβέρνησή μας έχει προτάξει αυτήν την συμφωνία αλήθειας στο επίκεντρο του πολιτικού μας λόγου» είπε και συνέχιζε λέγοντας πως ο υπουργός είχε απόλυτο δίκιο νωρίτερα όταν αναφέρθηκε στις πολύ μεγάλες εκκρεμότητες τις οποίες κληρονόμησε η κυβέρνησή μας όταν μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός τον Ιούλιο του 2019. «Μια σειρά από έργα τα οποία ήταν βαλτωμένα, τελματωμένα στα γρανάζια της εθνικής και της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, ξέμπλεξαν με μεγάλη υπομονή και επιμονή το υπουργείο υποδομών, ο υπουργός, ο υφυπουργός, οι γενικοί γραμματείς για να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να περάσουμε από τις μακέτες στις παραδόσεις έργων που αλλάζουν τις ζωές των Ελλήνων πολιτών σε όλη την επικράτεια».

Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο που παραδόθηκε σήμερα «ιδιαίτερα σημαντικό για όλη τη δυτική Ελλάδα αλλά ειδικά για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας». Αποτελεί το πρώτο τμήμα ενός έργου που θα παραδοθεί εντός του 2023 είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως η χώρα διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στον κατασκευαστικό τομέα.

«Η σημασία του έργου αυτού αυτονόητη για όλη την περιοχή» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα έργο που θα δώσει πνοή σε όλη την δυτική Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην οδική ασφάλεια, λέγοντας «Τα περισσότερα ατυχήματα στη χώρα μας γίνονται στο επαρχιακό δίκτυο. Η οδική ασφάλεια είναι κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μας και οι ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι είναι σημαντικός παράγοντας. Και νομίζω αυτός ο δρόμος θα μειώσει σημαντικά τα τροχαία στην περιοχή» συμπλήρωσε.

«Ο δρόμος αυτός είναι ένα μόνο έργο από τα πολλά στην Δυτική Ελλάδα» είπε. «Θυμίζω ότι το Πάτρα - Πύργος είχε υποταγεί στις ορέξεις της διαπλοκής της προηγούμενης κυβέρνησης και έγινε μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες ευρωπαϊκές εγγυήσεις και τολμώ να πω πως εάν η κυβέρνηση μας δεν είχε κερδίσει τόση αξιοπιστία στις Βρυξέλλες, το Πάτρα - Πύργος δεν θα ξεκινούσε. Ακόμη ένα εμβληματικό έργο είναι ο ΒΟΑΚ, μόλις προ δύο ημερών εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του κυριότερου τμήματος, αυτού ανάμεσα στα Χανιά και το Ηράκλειο και εκτιμώ πως θα έχουμε ενεργό εργοτάξιο στον ΒΟΑΚ πριν από το τέλος του έτους, ώστε να συμπληρώσουμε το πάζλ των μεγάλων οδικών αρτηριών, που θα κάνουν την Ελλάδα μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή και ανταγωνιστική χώρα».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός είπε «ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Θέλουμε να κρινόμαστε για τα έργα μας και όχι για τα λόγια μας. Και καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στον τέταρτο και τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής της θητείας, το αποτύπωμα των έργων είναι αισθητό σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει, αλλάζει γρήγορα, αλλάζει προς το καλύτερο, γίνεται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, παραμένουμε συνεπείς στην ολοκλήρωση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων ώστε στο τέλος τετραετίας να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με αυτοπεποίθηση και πάλι την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να συνεχίζουμε το έργο μας».

Στην εκδήλωση μίλησαν ακόμα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κ. Αχ. Καραμανλής που αναφέρθηκε συνολικά στα οδικά έργα που έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα από τον Ιούλιο του 2019, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος σημείωσε ότι σήμερα παραδίδεται ένα σύγχρονο έργο και μάλιστα νωρίτερα από ότι προέβλεπε η σύμβαση, που θα συμβάλει στην διευκόλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων, για το οποίο η σύμβαση ολοκλήρωσης υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2020, ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι, η παράκαμψη Αμφιλοχίας, μήκους 17 χιλιομέτρων, παραδόθηκε σήμερα, 5 μήνες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία. Το έργο συνολικά θα παραδοθεί εντός του 2023.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός στη συνέχεια της περιοδείας του στη Δυτική Ελλάδα, θα επισκεφτεί διαδοχικά τις πόλεις της Βόνιτσας, της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας, ενώ θα πραγματοποιήσει και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης.

