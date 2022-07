Υγεία - Περιβάλλον

Ιπποκράτειο: η απάντηση στην καταγγελία για την έγκυο και το νεκρό μωρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, για τον ισχυρισμό της οικογένειας πως έδιωξαν την επίτοκο από το νοσοκομείο επειδή ”έληγε” η εφημερία.

Η Διοίκηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό που καταγγέλλει 30χρονη γυναίκα, αποδίδοντας αμέλεια στο προσωπικό του θεραπευτηρίου, λόγω της οποίας την έδιωξαν ενώ ήταν επίτοκος με ισχυρισμό πως «λήγει η εφημερία», με αποτέλεσμα μετά από σειρά περιστατικών το μωρό της να φύγει από την ζωή σε ηλικία λίγων εβδομάδων.

Η ανακοίνωση από το Ιπποκράτειο:

«Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα αναφορικά με την ιατρική αντιμετώπιση περιστατικού, και των ανακριβών στοιχείων που σ΄ αυτά αναφέρονται, από τον διενεργηθέντα στο αρχείο του Νοσοκομείου έλεγχο προκύπτει ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 7.25 π.μ., προσήλθε έγκυος σε τελειόμηνη κύηση με αναφερόμενο κοιλιακό άλγος και διαγνωσμένη από ημερών με COVID-19.

Σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, εξετάστηκε από τη μαία και την ιατρό της εφημερίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τις θετικές σε COVID-19 εγκύους. Διενεργήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και δεν βρέθηκαν στοιχεία που να επιβάλουν την άμεση εισαγωγή της.

Η έγκυος αποχώρησε από το τμήμα επειγόντων στις 8.10 π.μ., χωρίς αιμόρροια ή άλλη συμπτωματολογία και με οδηγίες. Τα στοιχεία του ιατρικού της φακέλου της χορηγήθηκαν την 9-6-22 κατόπιν αιτήσεως της.

Το προσωπικό, ιατρικό και μη, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διαχρονικά επιτελεί στο ακέραιο το υπηρεσιακό του καθήκον για την lege artis παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και είναι στη διάθεση κάθε ελεγκτικής αρχής αναφορικά με καταγγελίες περί του αντιθέτου. Το ίδιο δε στο πλαίσιο της διαφάνειας διερευνά όλες τις αναφορές – καταγγελίες που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ».

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπελος: Ακρωτηριάστηκε μωρό 1,5 έτους

Καύσωνας: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Αεροδιακομιδή για το παιδί - Θρήνος για την μητέρα (εικόνες)