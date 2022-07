Αθλητικά

Στίβος - Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν: Θρίαμβος και παγκόσμιο ρεκόρ στο Όρεγκον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 22χρονη Ολυμπιονίκης κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια για τέταρτη φορά στην καριέρα της, συντρίβοντας το προηγούμενό της.



Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια για τέταρτη φορά στην καριέρα της, συντρίβοντας το προηγούμενό της, με 50.68, για να κερδίσει τον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Όρεγκον.

Σε έναν ακόμη επικό αγώνα μπροστά σε ένα παθιασμένο κοινό, η 22χρονη Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης ανέβασε ξανά τον πήχη.

Πίσω της, η Ολλανδή χάλκινη Ολυμπιονίκης Φέμκε Μπολ εξασφάλισε το ασημένιο με 52.27, ενώ η πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ των ΗΠΑ, Νταλάιλα Μουχάμαντ, έφτασε στην τρίτη θέση και στο χάλκινο μετάλιο, με 53.13, την καλύτερη επίδοσή της για φέτος.

Είναι το τρίτο παγκόσμιο ρεκόρ που σημειώνει η ΜακΛάφλιν στο «Χέιγουορντ Φιλντ». Το πρώτο ήρθε στους αγώνες πρόκρισης των ΗΠΑ του 2021 για τους Ολυμπιακούς, όταν σημείωσε 51.90 για να βελτιώσει το παγκόσμιο ρεκόρ 52.16 που είχε η Μουχαμάντ όταν κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο του 2019 μπροστά από τη συμπατριώτισσά της.

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα αργότερα, η Μακ Λάφλιν έτρεξε 51.46 για να κερδίσει τον Ολυμπιακό τίτλο στο Τόκιο και έσπασε το ρεκόρ για τρίτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα των ΗΠΑ στο Γιουτζίν στις 25 Ιουνίου, με χρόνο 51.41.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Καύσωνας το Σάββατο: Έως 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Εξάρχεια: Επεισόδια, πετροπόλεμος και προσαγωγές (εικόνες)