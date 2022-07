Πολιτική

Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην Τουρκία για τα μειονοτικά σχολεία

Τα ελάχιστα ελληνικά σχολεία στην Τουρκία δείχνουν τον βίαιο ξεριζωμό των Ελλήνων, αναφέρει ο εκπρόωπος του ΥΠΕΞ.

«Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, η 'Αγκυρα αντιστρέφει πλήρως την πραγματικότητα, προκειμένου να προβάλει θέσεις που δεν αντέχουν στην κριτική. Τις απορρίπτουμε στο σύνολό τους», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με αιτιάσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για τη μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη.

Όπως επισημαίνει, η απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολείων λαμβάνεται με τα ίδια ακριβώς κριτήρια σε όλη την Ελλάδα, όταν δηλαδή ο αριθμός των μαθητών πέφτει κάτω από το ελάχιστο κατώφλι των εννέα μαθητών.

Αναφέρει δε πως το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, μόνο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, πέραν των τεσσάρων μειονοτικών δημοτικών σχολείων, αναστέλλεται η λειτουργία και άλλων 29 μη μειονοτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Ως εκ τούτου, κανείς δεν μπορεί να κάνει λόγο για δυσμενή μεταχείριση των μαθητών της μειονότητας», υπογραμμίζει.

«Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές της ελληνικής Πολιτείας γίνονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις για όλους τους Έλληνες πολίτες, με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης προς όφελος των ίδιων των μαθητών».

«Η Τουρκία οφείλει να βάλει τέλος στην παραπλανητική της ρητορική και να κατανοήσει την πραγματικότητα που καταδεικνύει ότι η μουσουλμανική Μειονότητα στην Θράκη, ζώντας σε μία ελεύθερη και δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα, απολαμβάνει πλήρως τις ελευθερίες και τα δικαιώματά της, όπως άλλωστε το σύνολο των Ελλήνων πολιτών», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Αντιθέτως, προσθέτει, «τα ελάχιστα πλέον σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία μαρτυρούν τον βίαιο και συστηματικό ξεριζωμό των Ελλήνων από τα πατρογονικά τους εδάφη».

Υπενθυμίζει ότι «για την ευημερούσα μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη θα λειτουργήσουν κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος ενενήντα εννέα δημοτικά σχολεία, ενώ στην Κωνσταντινούπολη «θα λειτουργήσουν μόνο τρία, στην Ίμβρο ένα και στην Τένεδο κανένα».

Υπενθυμίζει δε πως η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αριθμεί περίπου 120.000 μέλη, ενώ η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία δεν υπερβαίνει τα 3.000 άτομα, την στιγμή που την εποχή της Λωζάννης ήταν ισάριθμες.

«Δυστυχώς για την Τουρκία, οι αριθμοί διακινούν τη δική τους αναντίρρητη αλήθειαμ σχετικά με το ποιος σέβεται και εφαρμόζει την Συνθήκη της Λωζάννης», τονίζει.

«Η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που προστατεύει στο ακέραιο και εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της», καταλήγει.

