Φωτιά στα Βατερά - Κυτέλης: είδα 6 καμένα σπίτια, οι φλόγες έφθασαν στην θάλασσα (βίντεο)

Τι λέει ο Δήμαρχος Λέσβου για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, που προκάλεσε τρόμο και μεγάλες καταστροφές. Τουρίστες και κάτοικοι απομακρύνθηκαν και από θαλάσσης.

Για την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, μαζί με δυνάμεις και μέσα του Στρατού, καθώς και πολυάριθμους εθελοντές, ώστε να ελεγχθεί η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή των Βατερών, στην Λέσβο, μίλησε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στράτος Κυτέλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως είπε, η τιτάνια προσπάθεια φαίνεται να αποδίδει εν πολλοίς και εξέφρασε την εκτίμηση πως μέχρι την δύση του Ηλίου θα καταφέρουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, η φωτιά έχοντας «φύγει» από τα Βατερά, κινήθηκε με κατεύθυνση προς την Βρύσσα.

Όπως είπε ο κ. Κυτέλης, «έχω δει με τα μάτια μου, 6 σπίτια να έχουν καεί στα Βατερά. Η φωτιά έχει φτάσει μέχρι την θάλασσα».

«Η φωτιά διασπάστηκε και κινείται προς τον οικισμό Σταυρό, εκεί επιχειρείται να ανακοπεί», τόνισε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης.

