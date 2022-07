Φωτιά στα Κρέστενα: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Τεχνολογία - Επιστήμη

Στο έλος της φωτιάς τα Κρέστενα. Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/ Emergency Management Service - Mapping για τη χαρτογράφηση της περιοχής.

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση χαρτογράφηση της περιοχής των Κρεστένων της ΠΕ Ηλείας, η οποία επλήγη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Κυριακή 24 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γγ Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή των Κρεστένων της ΠΕ Ηλείας, η οποία επλήγη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή 24 Ιουλίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικός ενεργοποίησης EMSR608) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.

