Παναθηναϊκός: Ο Καλαϊτζάκης επέστρεψε στο “τριφύλλι”

Οι πρώτες δηλώσεις του παίκτη. Τι είπε για την συνύπαρξή του με τον αδερφό του στην ίδια ομάδα.



Την περιφέρειά του, αλλά και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας ενισχύει ο Παναθηναϊκός που ανακοίνωσε σήμερα (25/7) την απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη για δύο χρόνια. Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ επιστρέφει στο «τριφύλλι», στο οποίο μετράει ήδη δύο θητείες, καθώς φόρεσε τα πράσινα από το 2015 έως το 2019 και στη συνέχεια τη σεζόν 2020-21. Ο νεαρός άσος, ο οποίος θα βρει στον Παναθηναϊκό τον αδελφό του, Παναγιώτη, ξεκίνησε την παρελθούσα σεζόν μοιράζοντας το χρόνο του στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς και στην G League με τους Γουισκόνσιν Χερντ, ενώ τελείωσε τη χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Σε δηλώσεις μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό, ο Καλαϊτζάκης τόνισε στο paobc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Θα δώσω το 100% των δυνάμεών μου ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Όσον αφορά τη συνύπαρξή του με τον αδελφό του, Παναγιώτη, στον Παναθηναϊκό, επισήμανε: «Ήταν ένα όνειρο ζωής για μένα και τον Παναγιώτη να παίξουμε μια μέρα μαζί στον Παναθηναϊκό. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε δουλειά με την πράσινη φανέλα, δίνοντας καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό».

Τέλος, σχετικά με την εμπειρία του ΝΒΑ ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ υπογράμμισε: «Το ΝΒΑ αποτελούσε επίσης ένα όνειρο ζωής που κατάφερα να εκπληρώσω. Απολάμβανα την κάθε ημέρα. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία που με βοήθησε πολύ στο να βελτιωθώ. Σίγουρα πλέον είμαι πιο έτοιμος τόσο σωματικά, όσο και πνευματικά ώστε να ανταποκριθώ στις μεγάλες απαιτήσεις του Παναθηναϊκού».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γιώργο Καλαϊτζάκη έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει ύψος 2.04μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ/φόργουορντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα κλιμάκια του Άρη και το 2015 ήρθε στον Παναθηναϊκό, με την ανδρική ομάδα του οποίου έκανε το ντεμπούτο του στο Ελληνικό πρωτάθλημα στις 18 Φλεβάρη του 2016. Στην Ευρωλίγκα αγωνίστηκε για πρώτη φορά κόντρα στη Maccabi Tel Aviv στις 19 Δεκεμβρίου του 2017.

Το καλοκαίρι του 2019, δόθηκε δανεικός στη λιθουανική Nevezis Kedainiai, όπου αγωνίστηκε για μια σεζόν, μετρώντας 12.2 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά ματς στην λιθουανική λίγκα.

Το καλοκαίρι του 2020 επέστρεψε στο «τριφύλλι» και αγωνίστηκε για μία σεζόν. Συνολικά με τους «πράσινους» έχει κατακτήσει τέσσερα Πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας.

Στις 30 Ιουλίου 2021, επιλέχθηκε από τους Indiana Pacers στην 60η θέση του NBA Draft και αμέσως τα δικαιώματά του ανταλλάχθηκαν με τους Milwaukee Bucks. Στις 3 Αυγούστου 2021, ανακοινώθηκε επίσημα από τους Bucks και αγωνίστηκε για 9 ματς στο NBA. Παράλληλα, έπαιξε και στη θυγατρική τους ομάδα, τους Wisconsin Herd στη G League.

Ολοκλήρωσε τη σεζόν στους Oklahoma City Thunder αγωνιζόμενος σε 4 ματς με 17.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αποτέλεσε μέλος των μικρότερων εθνικών ομάδων. Αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα FIBA Europe Under-16 το 2015, στο πρωτάθλημα FIBA Europe Under-18 το 2016 και στο πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών της FIBA Europe το 2017. Το 2018 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών της FIBA Europe, όπως και σε αυτό του 2019 του οποίου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ έχοντας 19.7 πόντους κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι».

