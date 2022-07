Οικονομία

Island hopping: “Πρεμιέρα” για τον αεροπορικό τουρισμό σε 3 νησιά

Από ποια νησιά ξεκίνησε η πρώτη συνέργεια για αεροπορικές επισκέψεις στη χώρα μας. Πώς λειτουργεί το πιλοτικό πρόγραμμα.



Από τα περιφερειακά αεροδρόμια της Αστυπάλαιας, του Καστελλόριζου και της Μήλου ξεκίνησε η πρώτη συνέργεια για αεροπορικές επισκέψεις (island hopping) στη χώρα μας, με τα τρία νησιά να μπαίνουν δυναμικά στον χάρτη των προορισμών του αεροπορικού τουρισμού.

Η πρωτοποριακή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 23 Ιουλίου, όταν δύο ιδιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν με τελικό προορισμό την Αστυπάλαια και τη Μήλο, σηματοδοτώντας την πιλοτική έναρξη λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων μας και ως πεδίων προσγείωσης εκτός των ωρών λειτουργίας τους με εμπορικές πτήσεις.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ανέλαβαν από το 2021 -από κοινού- τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Τουρισμού, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και οι δήμοι Αστυπάλαιας, Καστελλόριζου και Μήλου, με τη συνεργασία της Aircraft Owners & Pilots Association - A.O.P.A. Hellas και της Hellenic Pilots Association.

Στρατηγικό πλεονέκτημα της συνεργασίας αυτής, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, αποτελεί η διεύρυνση της σύνδεσης των τριών αυτών νησιών με προορισμούς και μέσα που δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν -μέχρι σήμερα- από τις εμπορικές πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών, λόγω των συγκεκριμένων προδιαγραφών των αεροδρομίων τους.

Πώς λειτουργεί το πιλοτικό πρόγραμμα:

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προβλέπει ότι οι πτήσεις στα τρία αυτά αεροδρόμια -που θα λειτουργούν παράλληλα ως πεδία προσγείωσης- θα πραγματοποιούνται από την ανατολή και μέχρι τη δύση του ηλίου και μόνο εκτός των ωρών λειτουργίας του αερολιμένα με εμπορικές πτήσεις (βάσει των ΝΟΤΑΜ που κατατίθενται και της Υ.Π.Α.)

Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων προς και από το πεδίο προσγείωσης, εφαρμόζονται τα ισχύοντα από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων, την ευθύνη του χειριστή, τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του αεροσκάφους, σε συνάρτηση πάντα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Για την ανάδειξη του αεροπορικού τουρισμού στη χώρα μας -που αποτελεί μια νέα ειδική μορφή τουρισμού- το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και το Υπουργείο Τουρισμού συστήνουν ειδική διυπουργική ομάδα εργασίας, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περαιτέρω κοινών δράσεων.

Η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Ενισχύουμε σταθερά και με σχέδιο τις ειδικές μορφές τουρισμού, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνέργειες και υλοποιώντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου νησιά μας να καταστούν πόλος έλξης και για εισερχόμενο αεροπορικό τουρισμό -με δυνατότητες αεροπορικών επισκέψεων (island hopping)- δώδεκα μήνες τον χρόνο. Πάνω στο δίπτυχο "ποιότητα και ασφάλεια", συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το τουριστικό μας προϊόν, "χτίζοντας" πάνω σε όλες τις νέες παγκόσμιες τάσεις, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών και της χώρας μας. Γιατί, ο αεροπορικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης της εθνικής και τοπικής οικονομίας, εισφέροντας έσοδα στα κρατικά ταμεία, αλλά και στο πορτοφόλι της μέσης ελληνικής οικογένειας, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς, δήλωσε:

«Η διαρκής βελτίωση του τομέα των αερομεταφορών μέσα από τις στοχευμένες ενέργειες μας, δημιουργεί τη δυνατότητα για αύξηση του μεταφορικού έργου με ποιότητα και ασφάλεια. Ήδη τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν αυξήσει το έργο τους, απορροφώντας τις πιέσεις που δέχονται από τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις των πτήσεων των ευρωπαϊκών προορισμών. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη δράση, μπορούμε μέσω των ιδιωτικών πτήσεων όχι μόνο να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα νέο πεδίο για την τουριστική αγορά, με προστιθέμενο οικονομικό αποτύπωμα για τη χώρα. Τα τρία αυτά αεροδρόμια αποτελούν την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της δράσης, η εξέλιξη της οποίας θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την εφαρμογή της στο σύνολο των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων».

