Φωτιές: Η εικόνα σε Δαδιά, Ηλεία, Λέσβο και Γρεβενά

Πως εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα σε Δαδιά, Ηλεία, Λέσβο και Γρεβενά. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με φωτιά σήμερα.

Νοτιοδυτικά, προς το πυροφυλάκιο της Γερακίνας, το τμήμα του Εθνικού Πάρκου στο οποίο βρίσκονται οι φωλιές των αρπακτικών, κινείται με αργή ταχύτητα και έρπουσα η πυρκαγιά καθιστώντας τη συγκεκριμένη περιοχή του δάσους το κύριο μέτωπο της φωτιάς. Με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη να παραμένει στη Δαδιά, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων με την κατάσβεση φορέων.

Σύμφωνα με τις δασικές υπηρεσίες με το πρώτο φως της ημέρας τα μηχανήματα έργου συνεχίζουν την περαιτέρω διάνοιξη της αντιπυρικής ζώνης η οποία θα δώσει στις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης τη δυνατότητα ανάπτυξής τους στην περιοχή ώστε να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή τους Εθνικού Πάρκου, οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, που παραμένουν ισχυρές, επιχειρούν κατά θέσεις σε όλη την έκταση του πάρκου όπου προσβάλλουν την πυρκαγιά χαμηλά προς αποφυγή νέων αναζωπυρώσεων, ενώ από αέρος επιχειρούν σήμερα τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Πύργος: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό η φωτιά στην Ηλεία, σύμφωνα με την πυροσβεστική

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή, Μακρίσια, του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην Ηλεία.

Νωρίς σήμερα το πρωί, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα ξεκίνησαν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, για να αποτρέψουν κυρίως τυχόν αναζωπυρώσεις μέσα στην καμένη έκταση.

Παράλληλα, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 160 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 60 οχήματα, συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, ώστε να κατασβέσουν πλήρως την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα τις όποιες αναζωπυρώσεις μπορεί να σημειώνονται.

Λέσβος: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Ρογκάδα δίνουν δασοπυροσβεστικές δυνάμεις

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην περιοχή της Ρογκάδας, απ' όπου ξεκίνησε η μεγάλη δασική πυρκαγιά της νότιας Λέσβου το πρωί του περασμένου Σαββάτου, δίνουν από το πρωί εναέριες και επίγειες δασοπυροσβεστικές δυνάμεις.

Από νωρίς το πρωί επισκέπτεται τη Λέσβο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος. Μετά την επίσκεψή του στα χωριά που επλήγησαν, ο κ. Τριαντόπουλος θα συμμετάσχει, στις 13:00, σε σύσκεψη με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο κτίριο της Περιφέρειας, και στις 14:30 σε σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στα Γρεβενά, η φωτιά δεν φαίνεται, αλλά είναι ερπουσα και βγάζει καπνό. Επιχειρούν να προσεγγίσουν από μονοπάτι τα πεζοπόρα και ξεκινούν τα ελικόπτερα.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τρίτη 26 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Οι περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) είναι οι εξής: Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία.

