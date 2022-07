Έβρος

Φωτιά στη Δαδιά: Σε πύρινο κλοιό το δάσος για 5η μέρα (εικόνες)

Μάχη σε τέσσερα μέτωπα. Αλλάζει συνεχώς η κατεύθυνση των ανέμων δυσκολεύοντας το έργο της Πυροσβεστικής.

Καλύτερη η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει το δάσος της Δαδιάς, στον Έβρο, για πέμπτη μέρα. Τα ενεργά μέτωπα είναι τέσσερα, με τη μεγάλη μάχη να δίνεται σε δυο απ’ αυτά, περισσότερο στο νοτιοδυτικό και ενώ οι άνεμοι δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις.

«Αυτή την ώρα όλος ο σχεδιασμός και η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνεται κυρίως στο δύσκολο νοτιοδυτικό μέτωπο. Η κατάσταση είναι δύσκολη νοτιοδυτικά κυρίως. Εκεί πλέον επικεντρώνεται. Ο βόρειος άνεμος έχει επιδεινώσει την κατάσταση σε αυτό το τμήμα, με αποτέλεσμα να την ανοίξει αρκετά προς τα εκεί. Στο σημείο αυτό δεν βρέχει. Δεν έχει θιχτεί ωστόσο η ζώνη Α1 Προστασίας της Φύσης του πάρκου, ενώ στην Α2 το 30% περίπου εντός της καεισας περιοχής, λόγω φύσης πυρκαγιάς (έρπουσα) και γλωσσών που δημιουργήθηκαν παραμένει άκαυτο και ζωντανό» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την πυρκαγιά στη Δαδιά.

Υπενθυμίζουν ότι «κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, στελέχη των δύο Υπουργείων και ανώτατους Αξιωματικούς του ΠΣ βρίσκονται από χθες στη Δαδιά για το επιτόπου συντονισμό των επιχειρήσεων».

Σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας στην περιοχή επιχειρούν 320 πυροσβέστες με 68 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα με τη συνδρομή και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, της ΕΛ.ΑΣ, των Δασικών Υπηρεσιών Έβρου, εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Κλειστή η ΕΟ Αλεξανδρούπολυης-Ορεστιάδας

Κλειστή λόγω της φωτιάς παραμένει η Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης – Ορεστιάδας από το ύψος του κόμβου Λαγυνών έως το ύψος του κόμβου Δαδιάς.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της Επαρχιακής Οδού Λαγυνών – Δαδιάς.

Οικονόμου: Έχουμε καταφέρει να μην θρηνούμε ανθρώπινες απώλειες και να θέτουμε τις πυρκαγιές υπό έλεγχο πιο σύντομα

«Οι πυρκαγιές είναι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες πυρκαγιές. Μόνο το τελευταίο τριήμερο είχαμε 141 φωτιές. Οι περισσότερες τέθηκαν υπό έλεγχο σε πρώτο χρόνο. Αυτό δεν έγινε στην τύχη αλλά γιατί ακολουθείται το πλάνο που έχουμε ετοιμάσει», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της φωτιάς στη Δαδιά. «Η προσπάθεια εστιάζεται στο νοτιοδυτικό μέτωπο», τόνισε.

Νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός δήλωσε ότι «Σήμερα το πρωί έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ο άνεμος γυρίζει την φωτιά προς τα καμένα και έτσι έχουμε καλύτερη εικόνα. Αν βοηθήσει λίγο ο καιρός πιστεύω πως θα πάμε πολύ καλύτερα εντός της ημέρας. Έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος-«φρούριο» και η φωτιά ήταν πολύ δύσκολη. Επιχειρούν και επίγειες και εναέριες δυνάμεις», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

