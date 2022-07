Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτιά σε δεξαμενές καυσίμων στη Ντανιέτσκ (εικόνες)

Η φωτιά, που φθάνει σε ύψος δεκάδων μέτρων, καίει εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και προκλήθηκε από πλήγμα από τον ουκρανικό στρατό.

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή Μπουντιονόφσκι της - υποστηριζόμενης από τη Ρωσία - Λαϊκής Δημοκρατίας της Ντανιέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από πλήγματα με πυροβολικό και άλλα όπλα από τον ουκρανικό στρατό, διαπίστωσε δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ούτε τραυματισμοί μέχρι στιγμής εξαιτίας της πυρκαγιάς, που φθάνει σε ύψος δεκάδων μέτρων, κατά το πρακτορείο. Πάντα σύμφωνα με το TASS, νωρίτερα η περιοχή βομβαρδίστηκε με 3 οβίδες του πυροβολικού 155 χιλιοστών, 15 πυραύλους Γκραντ και 12 οβίδες 152 χιλιοστών.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο με ανεξάρτητο τρόπο.

In temporarily occupied #Donetsk, an oil depot is burning in the Budyoniv district of the city. pic.twitter.com/CKgQt6khIc — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2022

Ρωσικά πλήγματα στις λιμενικές υποδομές της Μικολάιφ

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν λιμενικές υποδομές στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Μικολάιφ, δήλωσε ο δήμαρχος της ομώνυμης πόλης Ολεξάντρ Σενκέβιτς.

«Τεράστιο πυραυλικό πλήγμα εξαπολύθηκε στη νότια Ουκρανία από την κατεύθυνση της Μαύρης Θάλασσας, και με τη χρήση της αεροπορίας», είπε ο κ. Σενκέβιτς στην ουκρανική κρατική τηλεόραση. Δεν έδωσε κάποιο απολογισμό θυμάτων.

Το Σάββατο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν άλλο ένα λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, αυτό της Οδησσού, εγείροντας αμφιβολίες όσον αφορά την τύχη της συμφωνίας για την επανέναρξη των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών.

Η συμφωνία για τα σιτηρά προβλέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων που κινούνται προς και από τα ουκρανικά λιμάνια, στα οποία επιβάλλει αποκλεισμό το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου. Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι εμποδίζει τη μεταφορά σιτηρών διότι έχει ναρκοθετήσει τα ύδατα των λιμένων.

