Ο Σαουδάραβας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Δεκτός από τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα ο Πρίγκιπας Διάδοχος του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud -MBS), ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Ο Πρίγκιπας Διάδοχος του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα.

Θα ακολουθήσουν συνομιλίες των αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας και υπογραφές συμφωνιών. Ο Πρωθυπουργός θα παραθέσει, επίσης, δείπνο προς τιμήν του Πρίγκιπα Διαδόχου.

Η επίσημη επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Ελλάδα και η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σηματοδοτεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, που επιβεβαιώθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ριάντ τον Οκτώβριο του 2021, και αναμένεται να επισφραγιστεί με την υπογραφή σειράς διμερών συμφωνιών στην Αθήνα, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον της σαουδαραβικής πλευράς για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές θεωρούν ενδεικτικό της σημασίας, που αποδίδει η Σαουδική Αραβία στις σχέσεις με την Ελλάδα -ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή- είναι το γεγονός ότι η αποψινή επίσκεψη του πρίγκιπα, διαδόχου του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Αθήνα είναι η πρώτη τού διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον Απρίλιο του 2018.

Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων έχει επισφραγιστεί και από τη συμβολή της Ελλάδας στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας με την Αραβίας μέσω της αποστολής μιας συστοιχίας Patriot, κίνηση, η οποία έχει εκτιμηθεί από το Ριάντ, όπως διαμηνύθηκε κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα- επίσκεψη στην οποία συμφωνήθηκε και η θεσμοθέτηση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.

Μάλιστα η υπογραφή της συμφωνίας σύστασης Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας το οποίο θα θεσμοθετεί τη διμερή συνεργασία ανά τομείς αποτελεί σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ισχυρό πειστήριο του στρατηγικού χαρακτήρων των σχέσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση ενός πλέγματος συμμαχιών με χώρες του Κόλπου. Όπως τονίζεται από κυβερνητικές πηγές, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν θα συνοδεύεται από μία μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τους υπουργούς Επενδύσεων, Εμπορίου, Επικοινωνιών και Τεχνολογιών και τον επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού fund (PIF) -τα μέλη της οποίας θα υπογράψουν και θα ανταλλάξουν συμφωνίες με τους Έλληνες ομολόγους τους.

Μεταξύ των συμφωνιών, που θα υπογραφούν ανάμεσα στους Έλληνες, υπουργούς και τους Σαουδάραβες ομολόγους τους είναι συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, καθώς η Ελλάδα γίνεται κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη και μπορεί να είναι γέφυρα με τη Μέση Ανατολή, συμφωνία στην επιστήμη και την τεχνολογία, συμφωνία στον πολιτισμό.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμφωνία που θα υπογραφεί από τις τέσσερις επιχειρήσεις που ηγούνται του έργου EMC (STC, TTSA, ΔΕΗ και Cyta), ώστε το έργο του «East to Med data Corridor» (EMC), της υποθαλάσσιας και επίγειας καλωδιακής διασύνδεσης για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας, να πάρει το δρόμο της υλοποίησης από το ερχόμενο φθινόπωρο. Πρόκειται για project που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας ως κόμβου για την αποθήκευση και διανομή data στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποφέροντας απτά οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη.

Η πρόταση για την κατασκευή του EMC τέθηκε για πρώτη φορά από την ελληνική πλευρά στον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ, τον Οκτώβριο του 2021, όπου συμφωνήθηκε να προχωρήσει το έργο. Οι πρώτες υπογραφές μπήκαν τον περασμένο Απρίλιο, ενώ οι προκαταρκτικοί όροι εγκρίθηκαν στα τέλη Μαΐου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 5ης Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.

