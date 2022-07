Αθλητικά

Conference League - Άρης: η Γκόμελ και το “χτύπημα” του κορονοϊού

Παίκτες της ομάδας των Θεσσαλονικέων βρέθηκαν θετικοί στον ιό, στην διάρκεια της τελευταίας προπόνησης.

Με προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, ο Άρης, ολοκλήρωσε την Τρίτη την προετοιμασία για την σημερινή, δεύτερη αναμέτρηση στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa Conference League, με αντίπαλο την Γκόμελ (21:00),.

Διαδικασία που συνοδεύτηκε με την υποβολή του αγωνιστικού τμήματος σε έλεγχο ανίχνευσης κορονοϊού, το αποτέλεσμα του οποίου έδωσε δύο θετικά δείγματα.

Με τη γνωστοποίηση των κρουσμάτων τηρήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο.

Για την δεύτερη αναμέτρηση με τους Λευκορώσους ο Χερμάν Μπούργος επέλεξε να έχει στην αποστολή τους Κουέστα, Σιαμπάνη, Καρακασίδη, Ιτούρμπε, Φαμπιάνο Λέισμαν, Μπράμπετς, Μανσίνι, Ντουκουρέ, Γκρέι, Νταμπό, Καμάτσο, Ντιόπ , Ντιόπ, Οντουμπάγιο, Λούις Πάλμα, Πίρςμαν, Μαζικού, Εμπακατά, Μαρμαρίδη, Σγούρο, Χατζηιωάννου, Τανούλη, Παναγίδη.

