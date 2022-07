Πολιτική

Φαρμακονήσι: Σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής παρενόχλησε ναυαγοσωστικό του Λιμενικού (βίντεο)

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις, αυτή τη φορά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Τι ακριβώς συνέβη.

Πρωινές ώρες την 25-07-2022, σε διενεργηθείσα περιπολία ναυαγοσωστικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη θαλάσσια περιοχή δυτικά ν. Φαρμακονησίου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, περιπολικό σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής παρενόχλησε με τη διενέργεια επικίνδυνων ελιγμών ανωτέρω σκάφος της Λιμενικής Αρχής Λέρου.

Σημειώνεται ότι, το ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώριση στόχου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, καθώς σκάφος της Τουρκικής Ακτοφυλακής είχε εισέλθει εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις μέσω VHF. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός μέλους πληρώματος ούτε υλικές ζημιές.

