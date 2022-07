Πολιτική

Βουλή - Νομοσχέδιο για την Δικαστική Αστυνομία: Ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜεΡΑ25.

Με νομοτεχνικές βελτιώσεις, στις οποίες προχώρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, κάνοντας δεκτές προτάσεις και παρατηρήσεις κομμάτων και αρμόδιων φορέων, ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια η συζήτηση του νομοσχεδίου για την Δικαστική Αστυνομία, το οποίο έγινε δεκτό με συντριπτική πλειοψηφία.

Ειδικότερα, υπέρ της αρχής του τάχθηκαν, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΛ.ΛΥ, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜεΡΑ25.

Ευρεία πλειοψηφία είχε και η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, για την θεσμοθέτηση εκπροσώπου τύπου των δικαστηρίων και των εισαγγελιών. Την υπερψήφισαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ την καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 και η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».

Από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, η μία αφορά τον επικεφαλής της Δικαστικής Αστυνομίας, για τον οποίο η Αντιπολίτευση διαφώνησε να είναι ανώτατος ή ανώτερος συνταξιούχος δικαστικός, και η δεύτερη, οι περιφερειακές διευθύνσεις, με αίτημα να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες τους στο νομοσχέδιο, ώστε να είναι ξεκάθαρες πριν την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

«Επικεφαλής της Δικαστικής Αστυνομίας θα είναι ανώτερος ή ανώτατος συνταξιούχος δικαστικός, η επιλογή του οποίου θα γίνει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, μετά από δημόσια πρόσκληση για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, η οποία θα εκφέρει την γνώμη της, ενώ η θητεία του θα είναι τρία χρόνια με τη δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια.

Ως προς τις περιφερειακές διευθύνσεις της Δικαστικής Αστυνομίας, ορίστηκε ότι «ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διευθύνει την εισαγγελία, προϊσταται της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας μεριμνώντας, ώστε το προσωπικό του αστυνομικού και πολιτικού τομέα να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών.

Αν οι περιφερειακές υπηρεσίες εδρεύουν σε δικαστικό μέγαρο που δεν υπάρχει εισαγγελία, την αρμοδιότητα αυτή την ασκεί το όργανο διεύθυνσης του δικαστηρίου ή αν είναι περισσότερα δικαστήρια, την αρμοδιότητα αυτή την ασκεί ο αρχαιότερος από τους διευθύνοντες δικαστικούς λειτουργούς».

