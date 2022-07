Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στη Δαδιά: Προληπτική απομάκρυνση δύο νεοσσών σπάνιου είδους γύπα

Υπάρχουν μόνο πέντε ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα και εντοπίζονται μόνο στην Θράκη.

Στην προληπτική απομάκρυνση δύο νεοσσών του σπάνιου είδους Ασπροπάρη από τη φωλιά τους στο δάσος της Δαδιάς, προχώρησε χθες η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση του WWF Ελλάς, η οποία είναι εταίρος στο πρόγραμμα LIFE16 με σκοπό τη διατήρηση του απειλούμενου αυτού είδους.

Οι νεοσσοί δακτυλιώθηκαν και φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της Μονάδας και η διαδικασία για την επανένταξή τους θα επιταχυνθεί μετά την κήρυξη του τέλους της φωτιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο Ασπροπάρης είναι κρισίμως κινδυνεύον είδος στη Ελλάδα, με μόνο πέντε εναπομείναντα ζευγάρια, το σύνολο των οποίων εντοπίζεται στην περιοχή της Θράκης.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της Μονάδας Διαχείρισης της Δαδιάς, τους επιστήμονες της WWF αλλά και όλους τους εθελοντές, τους υλοτόμους και τους δασεργάτες του Έβρου που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να προστατεύσουμε τον πολύτιμο θησαυρό βιοποικιλότητας του προστατευόμενου δάσους της Δαδιάς. Στην περιοχή έχει ήδη εγκατασταθεί σταθμός πρώτων βοηθειών της άγριας πανίδας από την «ΑΝΙΜΑ», τον «ΑΡΙΩΝ», την Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ, τη «Δράση για 'Αγρια Ζωή» και εθελοντές κτηνιάτρους. Αμέσως μόλις η Πυροσβεστική Υπηρεσία το επιτρέψει, ομάδες εθελοντών και κτηνιάτρων θα σαρώσουν το δάσος για να παρασχεθεί βοήθεια σε τυχόν τραυματισμένα ζώα. Η Α1 ζώνη, δηλαδή ο σκληρός πυρήνας του δάσους με τις αποικίες του Μαυρόγυπα, δεν έχει πληγεί από την πυρκαγιά.»

