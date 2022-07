Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος φοιτητή στην Σίφνο - Λέων: Όλα πιθανά για την αιτία θανάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ιατροδικαστής σχετικά με τα αίτια θανάτου του νεαρού, ο οποίος βύθισε στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Αναπάντητα ερωτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο του 23χρονου φοιτητή σε παραλία της Σίφνου, κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στον «Ελεύθερο Τύπο», προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε όσα ερωτήματα υπάρχουν, γύρω από τον θάνατο του άτυχου φοιτητή.

Ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα δεν οδηγούν μόνο σε ένα συμπέρασμα

Συγκεκριμένα, ο κ. Λέων επισημαίνει πως παρά το γεγονός ότι η ιατροδικαστική εξέταση «δείχνει» ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα, ωστόσο τα ευρήματα αυτά από μόνα τους δεν οδηγούν σε ένα συμπέρασμα για το θάνατο του 23χρονου φοιτητή στη Σίφνο.

Μάλιστα, εξηγεί ότι η ισχαιμία του μυοκαρδίου και το πνευμονικό οίδημα είναι δύο έννοιες γενικές, οπότε πρέπει να διερευνηθεί ο μηχανισμός πίσω από αυτές.

Μέχρι στιγμής τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί και τίποτα να θεωρηθεί βέβαιο και όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, πλήρης εικόνα θα υπάρξει μόλις ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Σημειώνεται ακόμη πως ο 23χρονος φοιτητής ήταν θετικός στον κορονοϊό, ωστόσο ούτε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως "αυτόνομη" αιτία θανάτου, αλλά ούτε να μην προσμετρηθεί στην έρευνα, δεοδμένου ότι ο κορονοϊός είναι δυνατό να προκαλέσει θρομβώσεις των στεφανιαίων αγγείων και να οδηγήσει σε έμφραγμα, δηλαδή ισχαιμία, που με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ισχύει στην περίπτωση του φοιτητή, καθώς πνευμονικό οίδημα και ισχαιμία μπορούν να προκληθούν και από άλλα αίτια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό που “δεν θυμάται”

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Κεραμέως: 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, με υγιή ισορροπία εκπαιδευτικών