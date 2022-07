Αθλητικά

Νεϊμάρ: Κινδυνεύει με φυλάκιση 2 ετών

Γιατί κινδυνεύει με φυλάκιση ο διεθνής επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Νεϊμάρ.

Ισπανός εισαγγελέας ζήτησε ποινή φυλάκισης 2 ετών για τον διεθνή επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Νεϊμάρ, για υπόθεση υπεξαίρεσης, σε μία δικογραφία που άνοιξε εναντίον του Βραζιλιάνου και των μάνατζέρ του, για τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα το 2013, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τον τότε πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά και απάτη, και πρόστιμο 8,4 εκατομμυρίων ευρώ για τον ισπανικό σύλλογο.

Η δίκη, στην οποία κατηγορούνται επίσης η πρώην ομάδα του Νεϊμάρ, Σάντος, και η οικογενειακή εταιρεία του παίκτη N&N, πρόκειται να αρχίσει στις 17 Οκτωβρίου στη Βαρκελώνη, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της ο επενδυτικός όμιλος από τη Βραζιλία "DIS", που κατήγγειλε τον Νεϊμάρ.

Ο DIS, ο οποίος κατείχε μέρος των μεταγραφικών δικαιωμάτων του Νεϊμάρ, ισχυρίζεται ότι έλαβε λιγότερα χρήματα από όσα δικαιούνταν μετά τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στους «μπλαουγκράνα».

Το δικαστικό έγγραφο που κυκλοφόρησε σήμερα υποστηρίζει ότι η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις το 2011 με τον παίκτη, καταβάλλοντάς του 40 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει τη μετακίνησή του, όταν έληξε το συμβόλαιό του με τη Σάντος το 2014, κι επομένως εμποδίζοντας άλλους συλλόγους να τον αποκτήσουν.

Ανέφερε ότι οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή φυλάκισης δύο ετών «για το αδίκημα της διαφθοράς», καθώς και τριετή απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Νεϊμάρ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, αλλά έχασε την έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας το 2017, ανοίγοντας το δρόμο για μια δίκη.

