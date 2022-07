Πολιτική

Βουλή – Ανδρουλάκης: Ένταση για την καταγγελία απόπειρας παρακολούθησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κυβέρνηση τονίζει ότι «ουδέποτε έχει προμηθευτεί παράνομο λογισμικό παρακολούθησης». Για μείζον ζήτημα Δημοκρατίας και διαφάνειας κάνει λόγο η αντιπολίτευση.

Ολοκληρώθηκε η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση ακρόασης του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), Παναγιώτη Κοντολέων και του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Χρήστου Ράμμου, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για το θέμα της καταγγελίας για απόπειρα παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το ελληνικό δημόσιο ουδέποτε έχει προμηθευτεί παράνομο λογισμικό παρακολούθησης και δεν υπάρχει, ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα τέτοια σύμβαση, φέρεται να ξεκαθάρισε εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Στην Επιτροπή, για την οποία ζήτησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, να συνεδριάσει άμεσα για να διερευνηθεί η καταγγελία Ανδρουλάκη, ο κ. Γεραπετρίτης φέρεται να τόνισε πως η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο αυστηρά πλαίσια για τις νόμιμες επισυνδέσεις, ενώ δεν γίνεται γνωστοποίηση σε περιπτώσεις που υπάρχει νόμιμη επισύνδεση για λόγους εθνικής ασφαλείας, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις υβριδικού πολέμου ή σε περιπτώσεις κατασκοπείας εκ μέρους της γείτονος.

Απαντώντας σε ερώτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το αν υπάρχει σύμβαση της ΕΥΠ με κάποια εταιρία Krikel, ανέφερε πως η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπέγραψε τίποτε με την παρούσα κυβέρνηση, αλλά το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ και με την υπογραφή του κ. Τόσκα.

Τον λόγο πήρε και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε χάρτη του 2018 για την παρουσία παράνομου λογισμικού στην έκθεση της Facebook, όπου καταγράφονται επτά παράνομα λογισμικά, αλλά και έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που καταγράφει απόπειρες κατά πέντε υπουργών και πρωθυπουργού, απόπειρα κατά του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και 300 περιπτώσεις με Pegasus στην Ουγγαρία.

Πηγές από την ΝΔ, σχολίαζαν ότι “ από την αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εμφανίστηκαν σε πλήρη σύμπλευση”. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χάρης Καστανίδης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος από τον ΣΥΡΙΖΑ “ επιχείρησαν για άλλη μια φορά να συνδέσουν την απόπειρα παγίδευσης στο εξωτερικό που κατήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης με την υπόθεση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, τις καταγγελίες του ΚΚΕ από το 2016 για παρακολουθήσεις στον Περισσό, αλλά και δημοσιεύματα των εφημερίδων Δημοκρατία και ΕΦΣΥΝ για χακαρίσματα και δήθεν παρακολουθήσεις 12χρονων προσφυγόπουλων και δικηγόρων για μετανάστες”.

Οι ίδιες πηγές, απέδιδαν στον Χάρη Καστανίδη την φράση «Όποιος παρακολουθούσε τον Κουκάκη παρακολουθούσε και τον Ανδρουλάκη».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση σπεύδει με πηγές να διαψεύσει τις «ομολογίες» του διοικητή της ΕΥΠ

Για «παραδοχές» του διοικητή της ΕΥΠ στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, τις οποίες προσπαθεί η κυβέρνηση να «διαψεύσει» με διαρροές κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, σημειώνουν πως «ο διοικητής της ΕΥΠ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ομολογίες, στις οποίες ίσως να μην προέβαινε, αν δεν ήταν δίπλα του ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο όποιος δεν ελέγχεται από τη ΝΔ».

Ωστόσο, καταγγέλλουν πως η κυβέρνηση «πανικόβλητη τώρα από τις παραδοχές του εκλεκτού διοικητή της, σπεύδει με "πηγές" να τις διαψεύσει, επικαλούμενη την ισόβια μάλιστα μυστικότητα της διαδικασίας, αν και από νωρίς το απόγευμα βομβάρδιζε με διαρροές τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες».

«Όμως, δύο αράδες πιο κάτω στο κείμενο των "πηγών", παραβιάζει η ίδια και πάλι το απόρρητο και επιχειρεί να εμφανίσει όπως την συμφέρουν όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση από τον κ. Κοντολέων», αναφέρουν.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως «τα πράγματα είναι απλά από την στιγμή που κρατούνται πρακτικά» και διαμηνύουν: «ας επιλέξει η ΝΔ τον τρόπο που θα γίνει η διασταύρωση της αλήθειας και αυτή να γίνει γνωστή στους πολίτες. Θεσμικά και καθαρά χωρίς "πηγές" και διαρροές».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης ανέφερε: “ Θεωρούμε ότι υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης. Δεδομένου ότι αρνήθηκαν κάθε ευθύνη σε σχέση με τις καταγγελίες. Αντιθέτως από τα στοιχεία που είναι στη διάθεσή μας προκύπτουν σαφείς ενδείξεις για τη χρήση παράνομου λογισμικού. Τα στοιχεία αυτά είναι η αναφορά τριών εκθέσεων Δεκεμβρίου 2021 σε υποκλοπές Predator από κυβερνητικά υποστηριζόμενους φορείς, δηλαδή όχι ιδιώτες. Η πολιτική ευθύνη ανάγεται στον Πρωθυπουργό, που επέλεξε να ελέγξει απολύτως την ΕΥΠ υπάγοντάς την στο δικό του γραφείο και τροποποιώντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρω την δημιουργία στεγανού μηχανισμού στο εσωτερικό ΕΥΠ με αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για τη γνωστοποίηση σε παρακολουθούμενους για τους οποίους δεν βρέθηκαν στοιχεία ότι παρακολουθούνται, η αλλαγή τρόπου πρόληψης προσωπικού ΕΥΠ . Η χρήση του ίδιου ακριβώς συνδέσμου στην μόλυνση του τηλεφώνου Κουκάκη και στην απόπειρα μόλυνσης τηλεφώνου Ανδρουλάκη δείχνει ότι ο δράστης ήταν κοινός".

Σύμφωνα με πληροφορίες, επισημάνθηκε από τον Χάρη Καστανίδη ότι η απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη συνιστά μείζον ζήτημα Δημοκρατίας και Διαφάνειας, καθώς στοχοποιήθηκε ο αρχηγός του τρίτου κόμματος και η παράταξη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Η διαλεύκανση της υπόθεσης δεν είναι προσωπικό ζήτημα, αλλά αφορά στην ανάγκη διασφάλισης της δημοκρατίας και των θεσμών. Δεν είναι τυχαίο σε αυτή την πολιτική συγκυρία ότι μόνο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εντοπίστηκε ως πιθανό θύμα παγίδευσης.

Ο κ. Καστανίδης φέρεται απευθυνόμενος στον Διοικητή της ΕΥΠ να ρώτησε αν ο κ. Κοντολέων γνώριζε τον Πρωθυπουργό πριν την τοποθέτηση του στη θέση του επικεφαλής της ΕΥΠ και αν είχε επαφές με πρόσωπα που κατονομάζονται σε δημοσιεύματα για spyware. Τότε, κατά πληροφορίες, αντέδρασε έντονα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Αθ. Μπούρας προσπαθώντας να σταματήσει τη ροή των ερωτήσεων.

Επιπρόσθετα, ο κ. Καστανίδης, κατά πληροφορίες, τόνισε ότι ο έλεγχος δεν μπορεί να εξαντληθεί στις συμβάσεις που φαίνονται στην οικονομική επιθεώρηση της ΕΥΠ. Με έμφαση φέρεται να ζήτησε να κατονομάσει ο κ.Κοντολέων τις απόρρητες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στο Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης Ανάπτυξης και Καινοτομίας, που έχει ειδικό ΑΦΜ και υπάγεται αποκλειστικά στον Διοικητή της ΕΥΠ, υπηρεσία που ιδρύθηκε το 2020.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατά τη συνεδρίαση αναδείχθηκε και η διάσταση, που είχε δημόσια σε παλαιότερες δηλώσεις του θέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με αφορμή την υπόθεση Κουκάκη. Είχε μιλήσει τότε για ιδιώτες που κάνουν παρακολουθήσεις. Η ΕΥΠ πρέπει να πει ποιοι είναι αυτοί οι ιδιώτες. Ερευνήθηκαν οι εν λόγω ιδιώτες; Αν όχι, είναι επικίνδυνοι, γιατί πως θα προστατευτεί η πολιτική ζωή και οι πολίτες; Γιατί έμεινε αρρύθμιστο το τοπίο ώστε ο οποιοσδήποτε να χρησιμοποιεί ελεύθερα τόσο βαριά συστήματα παρακολούθησης και παγίδευσης;

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: " Η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει την υπόθεση"

Με επίσημη ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τοποθετήθηκε επί της συζήτησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει την υπόθεση και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη.

«Η Κυβέρνηση, αφού πρώτα χρειάστηκε σχεδόν δύο ημέρες για να ξεπεράσει την αμηχανία της μπροστά στην εξαιρετικά σοβαρή διαπίστωση της ειδικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου ότι μεταξύ διακοσίων και πλέον ευρωβουλευτών, ο μόνος που επιχειρήθηκε να παγιδευτεί το κινητό του ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσπαθεί ήδη συστηματικά να υποβαθμίσει την υπόθεση και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη», αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Όπως υποστηρίζει «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε διατεταγμένη υπηρεσία είπε ψέμματα ότι δεκάδες άλλοι ευρωβουλευτές έχουν πέσει θύματα των λογισμικών Pegasus και Predator. Επειδή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δεν κατέθεσε εικασίες αλλά αποδείξεις, καλούμε τον κ. Οικονόμου να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των άλλων ευρωβουλευτών από Ουγγαρία, Ισπανία κλπ που επικαλείται» και προσθέτει ότι «Σήμερα στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας η υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη μόλις άνοιξε. Μετά την πρωτοβουλία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκάλυψαν αυτά που έκρυβαν τόσους μήνες για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη».

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ καλεί την κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη να ερευνήσουν ποια πρόσωπα και ποιες εταιρείες εμπλέκονται στην χρήση του λογισμικού παγίδευσης και παρακολούθησης Predator στην Ελλάδα και τέλος παρατηρεί ότι «Η αποκάλυψη της αλήθειας είναι ζήτημα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν θα κάνει εκπτώσεις».

Στις 10 το πρωί οι δικηγόροι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη ενεχείρισαν στην ΑΔΑΕ τη μηνυτήρια αναφορά, που κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την Τρίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΔΕΗ – Λογαριασμοί ρεύματος: Πληρωμή σε άτοκες δόσεις