Πολιτική

Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία: Ο αναθεωρητισμός είναι απαράδεκτος στον 21ο αιώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του ΥΠΕΞ με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Κολονά. Το μήνυμα στήριξης Κολονά σε Δένδια.

Τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ενημερώνοντας τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Κολονά «σχετικά με την έξαρση της τουρκικής ρητορικής και τις ενέργειες που αποσταθεροποιούν την περιοχή», καθώς και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Σε κοινές δηλώσεις με τη Γαλλίδα υπουργό Εξωτερικών κατά την πρώτη συνάντησή τους στο Παρίσι μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ο Νίκος Δένδιας αναγνώρισε και ευχαρίστησε ότι η Γαλλία βρέθηκε δίπλα στην Ελλάδα πάντα χωρίς περιστροφές και διαμήνυσε ότι χάρη στα γαλλικά όπλα η αποτρεπτική ισχύς της Ελλάδας ενισχύεται απέναντι σε κάθε εξωτερική απειλή.

Επίσης, υπενθύμισε πως τα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο σήμερα, η Γαλλία έχει υπογράψει και τη Συνθήκη της Λωζάννης και του Συνθήκη του Μοντρέ για τα Στενά και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947.

Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής και πόσο ο αναθεωρητισμός είναι απαράδεκτος στον 21ο αιώνα, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Εστιάζοντας στην πορεία των διμερών σχέσεων, τις χαρακτήρισε εξαιρετικές, είπε πως η Γαλλία είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Ελλάδας με τον οποίον τις συνδέουν αρχές και αξίες, σημείωσε πως συνεχίζεται με τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και ανέδειξε πόσο σημαντική είναι για την Ελλάδα η συνεννόηση με τη Γαλλία.

«Έφτασε στο υψηλότερο σημείο με την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Σχέσης, το προηγούμενο Σεπτέμβρη. Μια ξεχωριστή συμφωνία, η οποία συμπεριλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής» επισήμανε. Όπως κατέστησε σαφές, η σχέση των δύο χωρών έχει μια στέρεη βάση: τις κοινές αρχές και αξίες, την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, τον διάλογο, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την αποφυγή της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει αυτές τις αρχές στην εξωτερική της πολιτική.

Ειδική αναφορά έκανε στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. «Είναι και ένας αμυντικός εταίρος με την Ελλάδα. Πρόσφατα συμφωνήσαμε να αποκτήσουμε τις σύγχρονες φρεγάτες "Belharra". Ήδη γαλλικά Rafale πετούν με τα ελληνικά χρώματα και χάρη στα γαλλικά όπλα η αποτρεπτική ισχύς της Ελλάδας ενισχύεται απέναντι σε κάθε εξωτερική απειλή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για το ΝΑΤΟ, με τον Ν. Δένδια να τονίζει πως η Ελλάδα θα παραμείνει θασιώτης της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τη Γαλλία για την αποστολή 25 Γάλλων πυροσβεστών στην Ελλάδα, οι οποίοι θα μείνουν στην Αττική όλο τον Αύγουστο. «Οι κινήσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των στενών σχέσεων των χωρών μας» υπογράμμισε.

Δεν παρέλειψε να αναφέρει πως «η Γαλλία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδας».

Εκτός από τα παραπάνω, οι Νίκος Δένδιας και Κατρίν Κολονά συζήτησαν για τα Δυτικά Βαλκάνια και την ενταξιακή τους προοπτική, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να τη συγχαίρει για «τις επίμονες προσπάθειες» που κατέβαλε η γαλλική προεδρία της ΕΕ, λέγοντας πως απέδωσαν καρπούς και άνοιξαν τον δρόμο για την ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Επίσης, επί τάπητος βρέθηκε η ανησυχητική κατάσταση στο Σαχέλ και ο κίνδυνος διάχυσης της τρομοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή, με τον Νίκο Δένδια να ενημερώνει για τα πράγματα τα οποία κάνει η Ελλάδα στην περιοχή αυτή της Αφρικής.

Εξάλλου, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Η στάση της Γαλλία ήταν πάντα εποικοδομητική σε αυτά τα θέματα, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τη Γαλλίδα ομόλογό του για τη συνεργασία τους στον ΟΗΕ. «Για μας η στήριξη για μία θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας από ένα μόνιμο μέλος είναι πάρα πολύ σημαντική» επισήμανε και δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι περήφανη για τη συνεργασία στο πλαίσιο της Γαλλοφωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραχάσι Λασιθίου: Έβαλε τη φωτιά για να χαλάσει το πανηγύρι του διπλανού καφενείου

Γιάννης Μιχαηλίδης: Σταματά την απεργία πείνας - Το κείμενό του

ΑΑΔΕ - Πειραιάς: Κατασχέθηκαν 98 εκατ. λαθραία τσιγάρα