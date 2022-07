Πολιτική

Δένδιας: Αυτονόητη η αμέριστη στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν αντέδρασε με τον τρόπο που έπρεπε στην εισβολή στην Κύπρο, σε αντίθεση με ότι έγινε τώρα στην Ουκρανία.

«Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει την αμέριστη στήριξή της για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Μιας λύσης που βασίζεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιας λύσης συμβατής με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Δηλαδή μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας. Η επίλυση του Κυπριακού, σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε από την Λευκωσία ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη στη Λευκωσία, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Κύπρο, ενώ ευχαρίστησε τον Κύπριο ΥΠΕΞ για την τιμή όπως είπε που του έγινε να απευθυνθεί νωρίτερα στους επικεφαλής των Αρχών Εξωτερικού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα που συζήτησαν οι δύο άνδρες κατά τη συνάντησή τους, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προτάσεις των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που κατέθεσε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.

«Στηρίζουμε πλήρως αυτές τις προτάσεις, παρά την αναμενόμενη -και λυπούμαστε γι' αυτό- απόρριψή τους από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Συμμεριζόμαστε την ρεαλιστική προσέγγισή σας όσον αφορά τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, που βέβαια δυστυχώς, δεν είναι ευοίωνες. Και βέβαια απορρίπτουμε και καταδικάζουμε οποιαδήποτε πρόταση περί "λύσης δύο κρατών", την οποία επαγγέλλονται Τούρκοι αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Θέλω να συγκρατήσω, αν πρέπει να βρω μια θετική ψηφίδα, ότι η συζήτηση για το νέο κείμενο Απόφασης για την ανανέωση της UNFICYP στο Συμβούλιο Ασφαλείας διεξήχθη σε ένα συναινετικό κλίμα, παρά τη γενικότερη πόλωση που επικρατεί αυτή την περίοδο. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε πάντα σε διαρκή και στενό συντονισμό, ιδιαίτερα υπό το κράτος της απειλής απόπειρας δημιουργίας νέων τετελεσμένων τόσο στο έδαφος, όσο και στη θάλασσα, παρά το Διεθνές Δίκαιο και παρά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Θυμίζω ότι οι σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και αναμένουμε η Τουρκία να συμμορφωθεί με αυτές τις αποφάσεις».

Ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας επεσήμανε ότι πέρα από το Κυπριακό, συζητήθηκαν και οι ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για την τουρκική προκλητικότητα, τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο και επί του εδάφους. Αλλά πάντα οι συζητήσεις μας δεν είναι μονοθεματικές. Εξετάσαμε και τη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το φως της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», τόνισε και απευθυνόμενος στον κ. Κασουλίδη ανέφερε: «Όπως πολύ σωστά είχες την καλοσύνη να παρατηρήσεις, η Ουκρανία και η Κύπρος αποτελούν περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου. Όμως, εκεί σταματά η ομοιότητα. Γιατί πριν από 48 χρόνια, η Διεθνής Κοινότητα δεν αντέδρασε στην εισβολή στην Κύπρο με τον τρόπο που έπρεπε να αντιδράσει. Και πρέπει να θυμίζουμε ότι η εισβολή και η παράνομη κατοχή εδαφών στην Ουκρανία δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα εισβολής στην Ευρώπη.

Όπως επίσης δεν πρέπει να παραλείπουμε να υπογραμμίζουμε ότι ο αναθεωρητισμός έχει πάψει να αποτελεί αποδεκτή πρακτική και επίσης έστω και παθητικά δεν είναι δυνατόν να το αποδεχθεί η Διεθνής Κοινότητα».

Ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας υπογράμμισε επίσης: «Τόσο η Ελληνική όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία τήρησαν στάση αρχής. Εφαρμόζουμε και οι δύο χώρες πλήρως τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, παρά το κόστος που αυτές σημαίνουν για τις κοινωνίες μας. Γιατί για εμάς, η απόφαση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Αφορά τις αξίες μας, αφορά τις αρχές μας, αφορά τις αξίες και τις αρχές που πρέπει να σέβονται όλα τα κράτη».

Τόνισε επίσης πως «συζητήσαμε επίσης την συνεργασία μας σε διάφορους τομείς. Συζητήσαμε για τα τριμερή και τα πολυμερή σχήματα, για το 3+1 με τις ΗΠΑ, για τις αναπτυσσόμενες σχέσεις μας με την Ινδία, για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είμαστε ικανοποιημένοι και οι δύο για τη σύγκληση της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης. Ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο ότι πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός ενσωμάτωσης της περιοχής στην ευρωπαϊκή οικογένεια και είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να έρθουν σε μια στενότερη επαφή με την ΕΕ. Μπορούμε εμείς να καταστούμε καταλύτης γι' αυτό.

Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για τα διαμειφθέντα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Επίσης να πω ότι και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα θα φροντίσει ώστε να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της Κύπρου στο ακέραιο, στο πλαίσιο της συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ».

Καταλήγοντας, ο κ. Δένδιας σημείωσε: «Καταλήγω με το αυτονόητο: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κυπριακού λαού. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και θα μου επιτρέψετε να πω και την αγάπη που κάθε φορά δέχομαι στην Κύπρο».

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ και δάγκωσε την υπάλληλο που την εντόπισε