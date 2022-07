Οικονομία

Βουλγαρία - ΑΑΔΕ: “Λαβράκια” από την φορολογική συμφωνία

Σε δύο βασικές "δεξαμενές" για τον εντοπισμό υποθέσεων φοροδιαφυγής εστιάζονται οι προσπάθειες των ελεγκτών της ΑΑΔΕ.

«Λαβράκια» περιμένουν να βγάλουν τα στελέχη της ΑΑΔΕ, μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Αρχή Δημοσίων Εσόδων της Βουλγαρίας.

Ήδη, οι «μηχανές» στην Ανεξάρτητη Αρχή δουλεύουν στο φουλ, στοχεύοντας κατ' αρχάς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, σε δύο βασικά ζητήματα: Τα ΙΧ που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με βουλγαρικές πινακίδες, καθώς και στις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων (μητρικές, θυγατρικές κ.λπ.) στη γείτονα χώρα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες, οι «πινακίδες Βουλγαρίας» έχουν την τιμητική τους. Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ιδρύσει εταιρείες «φαντάσματα» στη γειτονική χώρα απλώς και μόνο για να αλλάξουν τις πινακίδες κυκλοφορίας στα οχήματά τους και να μην πληρώνουν τέλη κ.λπ. που αναλογούν στην Ελλάδα, αλλά και να κινούνται ελεύθερα π.χ. στον δακτύλιο.

Πριν από λίγα χρόνια, η ΑΑΔΕ είχε προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους, για να περιορίσει το φαινόμενο της κυκλοφορίας στην Ελλάδα υπερπολυτελών αυτοκινήτων πολύ μεγάλου κυβισμού. Είχε δε διαπιστωθεί ότι περισσότερα από 9.500 οχήματα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας είχαν διαγραφεί από τα μητρώα της Ελλάδας και είχαν ταξινομηθεί στην Βουλγαρία. Ήτοι, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων είχαν καταθέσει τις πινακίδες, είχαν κάνει εξαγωγή στη Βουλγαρία και τα είχαν ταξινομήσει εκ νέου αποκτώντας βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Κάποιοι άλλοι καταβάλλουν ένα πολύ χαμηλό νοίκι στη Βουλγαρία, προκειμένου να εμφανίζονται στους ελέγχους στα σύνορα με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, ενώ ένα δίκτυο φροντίζει για τη δημιουργία εικονικού προφίλ μόνιμου κατοίκου Βουλγαρίας. Ενώ υπάρχει και ένα πρόσφατο «τρικ» με τη μεταβίβαση του οχήματος σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων της Βουλγαρίας και με κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό ο Έλληνας ιδιοκτήτης διασφαλίζει την κατοχή της «κυριότητας» του αυτοκινήτου.

Όσον αφορά στις εταιρείες που εμφανίζουν ως φορολογική έδρα στη Βουλγαρία, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία και της ICAP Bulgaria, οι ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις στη Βουλγαρία εκτιμώνται σε 18.136, απασχολούν συνολικό αριθμό 27.000 ατόμων και καταγράφουν ετήσιο κύκλο εργασιών 3,9 δισ. ευρώ. Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή, η πλειονότητά τους, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, εντοπίζονται στη μεγάλη περιφέρεια του Μπλαγκόεβγκραντ, στη νοτιοδυτική Βουλγαρία και κυρίως στις περιοχές πλησίον των συνόρων με την Ελλάδα. Ακολουθεί σε αριθμό η περιοχή της Σόφιας και η πέριξ αυτής ευρύτερη περιοχή, στις οποίες είναι συγκεντρωμένες οι κατά τεκμήριο μεγαλύτερες σε μέγεθος και εντάσεως κεφαλαίου, τεχνολογίας και εργασίας ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις.

Φυσικά, οι έλεγχοι δεν θα αφορούν στις καθόλα νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά στις εικονικές, οι οποίες φαίνεται ότι «ανθούν». Πριν από λίγα χρόνια, από έναν κατάλογο 11.500 επιχειρήσεων, στις 10.000 από αυτές διαπιστώθηκαν τα εξής: Ανά ομάδες των 200, οι 6.000 είχαν τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας, ενώ 4.000 εταιρείες δεν είχαν καθόλου στοιχεία επικοινωνίας. Οι υπόλοιπες δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν, διότι διαπιστώθηκε ότι οι διευθύνσεις τους, όπως αυτές ήταν δηλωμένες, δεν αντιστοιχούσαν σε ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα σε κατοικίες.

Από την πλευρά της Αρχής Δημοσίων Εσόδων της Βουλγαρίας, επιδεικνύεται ενδιαφέρον για στοιχεία των Βούλγαρων πολιτών με ακίνητα στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θάσο, στην Καβάλα, στις βόρειες ακτές του Αιγαίου, στην Αλεξανδρούπολη κ.ά. Ειδικά δε μετά την Εγνατία, έγινε πολύ εύκολη η επίσκεψή τους στους συγκεκριμένους προορισμούς, όπου αποκτούν οικίες, εξοχικά και οικόπεδα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, στο επίκεντρο βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε ευαίσθητα φορολογικά αντικείμενα εσόδων, αλλά και η καταπολέμηση της παραβατικότητας όσον αφορά στο τελωνειακό καθεστώς 42 (εισαγωγή- θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και επαναποστολή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ). Επίσης, εγκαινιάζεται απευθείας γραμμή επικοινωνίας της ΑΑΔΕ και της Αρχής Δημοσίων Εσόδων της Βουλγαρίας, για συναλλαγές με υψηλό βαθμό προτεραιότητας, με σκοπό την άμεση αντίδραση των ελεγκτικών αρχών των δύο χωρών σε περιπτώσεις καταστρατήγησης.

