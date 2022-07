Οικονομία

Τουρκία: Ο πληθωρισμός “εξαφανίζει” τους μισθούς

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 30%, αλλά την ίδια ώρα ο πληθωρισμός τον Ιούνιο άγγιξε το 80%.

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία «καλπάζει» έχοντας φτάσει στο 78,6% τον Ιούνιο, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι τον Ιούλιο θα σπάσει το φράγμα του 80%.

Οι επιταχυνόμενες αυξήσεις στις τιμές έχουν διαβρώσει το εισόδημα των Τούρκων έχουν ανεβάσει σημαντικά το όριο της φτώχειας εξαλείφοντας την αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με έκθεση μιας από τις μεγαλύτερες εργατικές οργανώσεις της χώρας.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων αυξήθηκε κατά 7% τον Ιούλιο σε σύγκριση με έναν μήνα νωρίτερα, ανεβάζοντας το όριο της φτώχειας για μια τετραμελή οικογένεια στις 22.280 λίρες το μήνα, ανακοίνωσε το Σάββατο η τουρκική εργατική συνομοσπονδία. Αυτό είναι περίπου τέσσερις φορές ο μηνιαίος κατώτατος μισθός, ο οποίος αυξήθηκε κατά 30% στις 5.500 λίρες στις αρχές Ιουλίου.

Η οργάνωση ορίζει το όριο της φτώχειας ως το σύνολο των δαπανών για είδη όπως τρόφιμα, ρούχα, στέγαση, μεταφορές, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. Ο δείκτης «όριο φτώχειας», που χρησιμοποιεί, μετρά τις μηνιαίες δαπάνες για τρόφιμα. Ο δείκτης αυξήθηκε στις 6.840 λίρες, και ήταν 24% υψηλότερος από τον κατώτατο μισθό.

Στο μεταξύ, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο, στο 14%, για έβδομο μήνα τον Ιούλιο. Η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει το έτος στο 60,4%, περίπου 12 φορές τον επίσημο στόχο της για 5%. Η τραπεζική αρχή βλέπει τον πληθωρισμό να επιβραδύνεται στο 19,2% μέχρι το τέλος του 2023 και στο 8,8% το 2024.

