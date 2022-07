Life

Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν έφαγε “Κρητικά” στην Αθήνα - Τι είπε στον σεφ (εικόνες)

H κρητική κουζίνα κέρδισε τις εντυπώσεις στο δείπνο που παρέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Σαουδάραβα Πρίγκιπα - Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είχαν διευρυμένες συνομιλίες και συμφωνίες για επέκταση της συνεργασίας της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας, κατά την επίσκεψη του Πρίγκιπα - Διαδόχου της Σαουδικη΄ς Αραβίας στην Αθήνα.

Εκείνο πάντως που δεν έγινε τόσο γνωστό ήταν ότι οι δύο άνδρες μαζί με τους συνεργάτες τους γεύτηκαν την παραδοσιακή κρητική κουζίνα σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι του πρωθυπουργού γεύτηκαν τα υπέροχα εδέσματα που ετοίμασε ο πολύπειρος και γνωστός Χανιώτης σεφ Στέφανος Μπουρδάκης που δραστηριοποιείται εδώ και 40 χρόνια, ενώ αποτελεί επιλογή της οικογένειας Μητσοτάκη για πάνω από 25 χρόνια.

Το κρητικό δείπνο περιελάμβανε:

Ντολμαδάκια

Σαλάτα Ντάκο

Γαμοπίλαφο με κρέας βραστό από τις κρητικές μαδάρες

Αρνάκι με πατάτες φούρνου και σάλτσα ντομάτας

Γλυκό κανταΐφι, me κρέμα μαστίχα και παγωτό τριαντάφυλλο

Φρούτα

Όπως σημειώνει o κ. Στέφανος Μπουρδάκης, «ο Σαουδάραβας πρίγκηπας ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Μάλιστα μου έδωσε συγχαρητήρια γιατί τα βρήκε όλα εξαιρετικά!».

«Η Κρήτη αναφέρθηκε σε συζήτηση στο δείπνο, όπως και το κρητικό φαγητό, αυτό είναι το σημαντικό. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστό ότι αγαπάει την κρητική κουζίνα», τόνισε ο κ. Μπουρδάκης, μιλώντας στο Flashnews.gr.

Δείτε τα πιάτα:

Ο ντάκος

Αρνάκι με πατατούλες και σάλτσα ντομάτας

Κανταΐφι με παγωτό τριαντάφυλλο

Ο κ. Μπουρδάκης με τον Σαουδάραβα υπουργό Οικονομικών

