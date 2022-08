Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Άρης: Οι πιθανοί αντίπαλοι στο Europa Conference League

Τους πιθανούς αντιπάλους τους στην κλήρωση της Τρίτης για τα πλέι οφ του Europa Conference League έμαθαν Παναθηναϊκός και Άρης.



Τους πιθανούς αντιπάλους τους στην κλήρωση της Τρίτης (2/8, 15:00) για τα πλέι οφ του Europa Conference League που θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν έμαθαν Παναθηναϊκός και Άρης. Εφόσον οι «πράσινοι» ξεπεράσουν το «εμπόδιο» της Σλάβια Πράγας στον 3ο προκριματικό γύρο, θα μπουν ως «ισχυροί» στην κλήρωση των πλέι οφ.

Εκεί το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που θα προκύψει από τα εξής ζευγάρια:

Ράκοφ (Πολωνία)-Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία)

Φέχερβαρ (Ουγγαρία)-Πετροκούμπ (Μολδαβία)

Λέφσκι (Βουλγαρία)-Χάμρουν (Μάλτα)

Λουγκάνο (Ελβετία)-Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Από την πλευρά τους, και οι Θεσσαλονικείς θα είναι στους «ισχυρούς» της κλήρωσης για τα πλέι οφ, εφόσον αποκλείσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον 3ο προκριματικό γύρο. Σε αυτή την περίπτωση, οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν μια από επτά «ανίσχυρες» ομάδες. Μια εξ αυτών είναι η γαλλική Νις που κατετάγη πέμπτη στο περυσινό πρωτάθλημα Γαλλίας και «μπαίνει» στα πλέι οφ του Europa Conference League.

Οι υπόλοιπες έξι ομάδες που είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Άρη συνθέτουν τρία ζευγάρια που είναι τα εξής:

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Γκιμαράες (Πορτογαλία)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Κόνιασπορ (Τουρκία)

Βίκινγκ (Νορβηγία)-Σλίγκο Ρόβερς (Ιρλανδία)

Οι αγώνες για τα πλέι οφ του Europa Conference League είναι προγραμματισμένες για τις 18 και 25 Αυγούστου.

Την Τρίτη (2/8,14:00) είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Νιόν η κλήρωση για τα πλέι οφ του Europa League, από την οποία ο Ολυμπιακός θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στη διοργάνωση, εφόσον αποκλείσει τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στον 3ο προκριματικό γύρο. Εάν, όμως, η ομάδα από τη Σλοβακία αποκλείσει τους πρωταθλητές Ελλάδας, οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό ταξίδι τους στα πλέι οφ του Europa Conference League.

