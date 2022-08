Υγεία - Περιβάλλον

Φονικό τροχαίο στην Ιονία Οδό: Ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά της οικογένειας

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.



Ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά της οικογένειας του μοιραίου δυστυχήματος που συνέβη χθες στην Ιονία Οδό, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς, προσφέρει κλιμάκιο επιστημόνων.

Ειδικότερα, στα παιδιά, ηλικίας 26 και 10 ετών, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια, από κλιμάκιο με ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο και δυο ψυχολόγους από το Πανεπιστήμιο Ιωάννινων, όπως και τον καθηγητή Ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

«Βρισκόμαστε δίπλα στα δυο παιδιά σε αυτή την δύσκολη στιγμή στην ζωή τους και θα τους προσφέρουμε βοήθεια με όποιο τρόπο την χρειαστούν. Κάθε δράση και ενέργεια μας είναι επικεντρωμένη στην προστασία και διαφύλαξη της σωματικής και ψυχικής υγείας των συμπολιτών μας, σε κάθε σημείο της χώρας μας, με κάθε δυνατό μέσο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

