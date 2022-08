Κοινωνία

Ηλεία: Νεκρή από τσίμπημα σφήκας

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να καθαρίσει σφηκοφωλιά στο εξοχικό.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα, περίπου 70 ετών, η οποία βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Πέμπτης, στην εξοχική της κατοικία, στον δρόμο Μακρισίων-Καλυβακίων στην Ηλεία.

Η άτυχη γυναίκα, που είχε έρθει στην περιοχή για διακοπές, κατά την διάρκεια εργασιών στο σπίτι της, εντόπισε μια σφηκοφωλιά. Στην προσπάθειά της να την καθαρίσει, δέχθηκε αλλεπάλληλα τσιμπήματα από σφήκες, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να ξεψυχήσει.

Είναι πιθανό η γυναίκα να είχε αλλεργία στα συγκεκριμένα έντομα, φως όμως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

