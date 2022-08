Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα (εικόνες)

Τροχαίο σοκ με λεωφορείο και τρία αυτοκίνητα. Ένας νεκρός και τραυματίας μία γυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης.

Στο τροχαίο εμπλέκονται 4 οχήματα ανάμεσα τους και λεωφορείο.

Από την σφοδρή σύγκρουση νεκρός ανασύρθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός από το κόκκινο ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η εγκυμονούσα επιβάτης οχήματος.

