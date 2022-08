Κυκλάδες

Σαντορίνη: Έστριψε για να βγάλει φωτογραφία και προκάλεσε δυστύχημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουρίστας που οδηγούσε «γουρούνα» παρέσυρε μηχανή στην προσπάθεια του να φωτογραφίσει την Καλντέρα.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 34χρονο άνδρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο νησί της Σαντορίνης στην ευθεία Φηρών Πύργου.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ένας τουρίστας που οδηγούσε μία γουρούνα (buggy) έστριψε αριστερά στην ευθεία ταχείας κυκλοφορίας για να βγάλει φωτογραφίες την Καλντέρα με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας και να τραυματίσει αρκετά βαριά ένα νέο παιδί.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα κοντά στα σύνορα με Πολωνία

Καιρός: Ηλιοφάνεια και ζέστη την Τετάρτη