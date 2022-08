Life

Κούγιας: Ο Θέμης Αδαμαντίδης δεν ζήτησε συγγνώμη από την σύντροφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Οι σχέσεις μεταξύ των δυο αντιδίκων έχουν εξομαλυνθεί πλήρως", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας.



Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος υπεράσπισης του Θέμη Αδαμαντίδη στην υπόθεση για βίαιη συμπεριφορά κατά της συντρόφου του.

Ο κ. Κούγιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως οι σχέσεις μεταξύ των δυο αντιδίκων έχουν εξομαλυνθεί πλήρως, ωστόσο, τονίζει πως τα όσα δήλωσε ο συνήγορος της Βαρβάρας Κίρκη, ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης ζήτησε συγγνώμη, είναι άκαιρα, καθώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, αφού ο πελάτης του δεν είχε κάνει τίποτα παράνομο.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

"Πληροφορήθηκα κάποιες άκαιρες δηλώσεις του δικηγόρου της κυρίας, η οποία ισχυρίστηκε ότι δήθεν την κακοποίησε λεκτικά και σωματικά ο εντολέας μου Θέμης Αδαμαντίδης, με τις οποίες ισχυρίστηκε ότι δήθεν ο Θέμης Αδαμαντίδης ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και κατόπιν αυτού η υπόθεση οδηγείται σε εξωδικαστική διευθέτηση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το αδίκημα, για το οποίο έχει παραπεμφθεί στα δικαστήρια ο Θέμης Αδαμαντίδης, διώκεται αυτεπαγγέλτως και δυστυχώς το Δικαστήριο θα γίνει οπωσδήποτε.

Η πραγματικότητα είναι, όπως με ενημέρωσε ο Θέμης Αδαμαντίδης, ότι οι σχέσεις μεταξύ των δυο αντιδίκων έχουν εξομαλυνθεί πλήρως, αλλά ότι ουδέποτε ο Θέμης Αδαμαντίδης ζήτησε για την οιανδήποτε συμπεριφορά του συγγνώμη, αφού ουδέν παράνομο διέπραξε.

Καλό θα είναι αυτή να είναι η τελευταία δημόσια δήλωση οιουδήποτε και από τα δυο μέρη, ειδικά εμείς οι δικηγόροι να μην κάνουμε καμία τοποθέτηση για την υπόθεση και να βοηθήσουμε στην οριστική επίλυση της διαφοράς που θα είναι και η μόνη ουσιαστική και πραγματικά αποτελεσματική συμμετοχή μας στην υπόθεση, βοηθώντας τους εντολείς μας να ζήσουν από τούδε ειρηνικά και αγαπημένοι.

Αθήνα, 04/08/2022

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας"

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: ηλικιωμένος καλλιεργούσε κάνναβη στην αυλή του (εικόνες)

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Βρέθηκαν απειλητικά μηνύματα στο κινητό της 17χρονης

Λάρισα: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κάγκελα - νεκρός ο οδηγός (εικόνες)