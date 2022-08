Πολιτική

Ανδρουλάκης: ζητεί Εξεταστική Επιτροπή για την παρακολούθησή του

Τι ανέφερε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής. Η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου.

Δηλώσεις παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από την Κρήτη όπου και βρίσκεται, σχετικά με την υπόθεση παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου.

Οι δηλώσεις ήρθαν μετά τις παραιτήσεις του προέδρου της ΕΥΠ και του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, που έγιναν γνωστές πριν από λίγες ώρες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής τόνισε μεταξύ άλλων πως ζητά από τη Βουλή να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση Εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση πολιτικών ευθυνών.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Πριν από 10 ημέρες κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου μου σύμφωνα με τα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όλες αυτές τις μέρες η κυβέρνηση και το Μαξίμου προσπάθησαν συστηματικά να υποβαθμίσουν το θέμα με σωρεία δημοσιευμάτων και ψευδών ειδήσεων ακόμα και από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Σήμερα, μετά από όλα αυτά , παραιτείται ο στενότερος συνεργάτης του πρωθυπουργού, αλλά και ο Διοικητής της ΕΥΠ. Το πέπλο σιωπής και απαξίωσης με το οποίο προσπάθησαν να καλύψουν μία τόσο σοβαρή υπόθεση καταρρέει. Είναι απαράδεκτο, σε μία ευρωπαϊκή δημοκρατία να αποκαλύπτεται πως εκτός της απόπειρας παγίδευσης του κινητού μου τηλεφώνου με το Predator το Σεπτεμβρίου του 2021, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου, σήμερα να μαθαίνουμε ότι η ΕΥΠ, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, προχώρησε στην παρακολούθηση μου, κατά τη διάρκεια της εσωτερικής εκλογικής διαδικασίας για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Είναι τυχαία όλα αυτά κύριε Μητσοτάκη; 8 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Δεν περίμενα ποτέ να με παρακολουθεί η Ελληνική Κυβέρνηση με τις πιο σκοτεινές πρακτικές. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση πολιτικών ευθυνών.

Δε θα επιτρέψω σε κανέναν να εργαλειοποιήσει αυτό το μείζον ζήτημα που θίγει τον πυρήνα της λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Είναι δημοκρατικό μας καθήκον να προστατεύσουμε τα ανθρωπινά δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων πολιτών Σήμερα είναι η ώρα της αλήθειας και της Δικαιοσύνης για όσους η αλαζονεία και η αίσθηση ατιμωρησίας, τους κάνει ικανούς για όλα.

Οικονόμου: δεν ανταποκρίθηκε στην κλήση Γεραπετρίτη ο Ανδρουλάκης

"Αμέσως μόλις περιήλθε σε γνώση του Πρωθυπουργού η περίπτωση νόμιμης επισύνδεσης, κατόπιν και εγκρίσεως εισαγγελικής αρχής, για τον κ. Ανδρουλάκη, η Κυβέρνηση επεδίωξε δια του κ. Γεραπετρίτη να τον ενημέρωσει πλήρως, αλλά ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να μην ανταποκριθεί.

Σύμφωνα διαρροές του ΠΑΣΟΚ, ζητείται η εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η Κυβέρνηση απαντά θετικά στο αίτημα αυτό, ελπίζοντας αυτή τη φορά να ανταποκριθεί και ο κ. Ανδρουλάκης, να παραστεί προσωπικά, προκειμένου να ενημερωθεί και να πάρει απαντήσεις για όλα τα σχετικά με τη νόμιμη επισύνδεση που τον αφορά, απαντήσεις που δεν θα αφήνουν περιθώριο για αυθαίρετα συμπεράσματα και συνωμοσιολογία.

Σχετικά με το αίτημα για τη συγκρότηση εξεταστικής, με δεδομένο ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει την απόλυτη αποσαφήνιση των συγκεκριμένων ζητημάτων διαχρονικά και με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες εμπιστευτικότητας, εφόσον κατατεθεί ένα τέτοιο αίτημα η Κυβέρνηση θα ανταποκριθεί θετικά."

