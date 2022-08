Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Μητσοτάκης: Οφείλω μια συγγνώμη στον Ανδρουλάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν «μέγα κι ασυγχώρητο λάθος».



«Μέγα και ασυγχώρητο λάθος, δεν είχα ενημερωθεί», λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των υποκλοπών από την ΕΥΠ, ενώ αναφέρεται προσωπικά και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωση που παραχωρεί στο Βήμα της Κυριακής, και θα δημοσιευθεί την Κυριακή, τονίζει «οφείλω μία συγγνώμη στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται να είναι και η δήλωση – παρέμβαση που πρόκειται να κάνει την Δευτέρα ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, δεν θα περιμένει την επανέναρξη της Βουλής για να τοποθετηθεί επί των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Η κυβέρνηση λέει «ναι» στη σύσταση Εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, σε περίπτωση που το σχετικό αίτημα κατατεθεί επισήμως.

Παράλληλα, συναινεί και στη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, καλώντας ωστόσο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να παραστεί προσωπικά, αυτή τη φορά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Ομολόγησε την δολοφονία της 17χρονης ο σύντροφός της

Κρήτη: Σκάφος βυθίστηκε στα ανοιχτά – Ένας νεκρός

Κάτω Πατήσια: Θύμα απαγωγής και βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί