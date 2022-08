Πολιτική

Ανδρουλάκης για παρακολουθήσεις: Ο Μητσοτάκης αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατάντια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Επίθεση στον Πρωθυπουργό. Τι ζητεί.

«Τρεις μέρες μετά την αποκάλυψη ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε το κινητό μου τηλέφωνο, την ίδια περίοδο μάλιστα που έγινε απόπειρα παγίδευσης του και με το λογισμικό Predator, που έχει τη δυνατότητα να σε βιντεοσκοπεί 24 ώρες το 24ωρο, η κυβέρνηση κατακλύζει με χυδαίες διαρροές τον δημόσιο διάλογο» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια, «κυκλοφορούν σενάρια εκτός πραγματικότητας εμπλέκοντας τρίτες χώρες ότι τάχα αυτές ζήτησαν την παρακολούθησή μου διασύροντας τη χώρα διεθνώς. Οι πρέσβεις της Ουκρανίας και της Αρμενίας τους διέψευσαν δημόσια. Παράλληλα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε αγαστή συνεργασία με ακροδεξιά σταγονίδια διαδίδουν συκοφαντίες αποδεικνύοντας τον πολιτικό εκτσογλανισμό τους. Έφτασε στο σημείο ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ να αξιολογεί δημοσίως τις συνακροάσεις της ΕΥΠ σε βάρος μου. 'Αραγε γνωρίζει το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων;».

«Η χώρα μας και οι θεσμοί της δεν αξίζουν αυτή την κατάντια για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο κ. Μητσοτάκης. Θα επαναλάβω λοιπόν το αίτημα να έρθουν όλα στο φως με διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες της Δημοκρατίας» υπογραμμίζει ο Ν. Ανδρουλάκης και καταλήγει στη δήλωσή του:

«Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος με δική του απόφαση πέρασε η ΕΥΠ στην άμεση και αποκλειστική δικαιοδοσία του, ο οποίος άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να διορίσει τον εκλεκτό του κ. Κοντολέων, οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις:

- Για ποιο λόγο ήμουν υπό παρακολούθηση;

-Ποιοι κατέχουν και για λογαριασμό ποιων χρησιμοποιούν το κατασκοπευτικό "υπερόπλο" Predator στην Ελλάδα σε βάρος πολιτικών και δημοσιογράφων για να συλλέξουν υλικό εκβιασμού προσώπων;».

Ρωμανός: άθλια και συντονισμένη επίθεση διαστρέβλωσης όσων είπα

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η άθλια συντονισμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης όσων είπα με πάνω από 30 ώρες καθυστέρηση είναι ενδεικτική του ποιος θέλει να σύρει τον πολιτικό διάλογο για ένα σημαντικό ζήτημα στον βούρκο. Αρχικά είπαν ότι έκανα δηλώσεις σε σταθμό που ουδέποτε βγήκα. Μετά έφτιαξαν και fake κείμενο απομαγνητοφώνησης βάζοντας λόγια στο στόμα μου που ποτέ δεν είπα. Βλέπετε στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε η κοπτοραπτική αρκούσε για να στηθεί το fake αφήγημα.

Είπα το αυτονόητο που λέμε σε όλους τους τόνους από την Παρασκευή. Ότι η νόμιμη συνακρόαση της ΕΥΠ με εντολή της αρμόδιας εισαγγελίας αφορά (εξ ορισμού) ευαίσθητα στοιχεία (αφού γίνεται μόνο για λόγους εθνικού συμφέροντος) για αυτό και θα ενημερωθεί ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης αναλυτικά. Για αυτό επιχείρησε από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση να επικοινωνήσει μαζί του και για αυτό θα ενημερωθεί και αρμοδίως από τον νέο διοικητή της ΕΥΠ. Άρα τις αντίστοιχες απαντήσεις που δημόσια ζητάει ο κ. Ανδρουλάκης, θα μπορεί να τις δώσει μόνο ο ίδιος! Ουδέποτε μίλησα για «προσωπικά δεδομένα» παρότι στην fake απομαγνητοφώνηση που έστρωσε το έδαφος για τη συντονισμένη επίθεση εναντίον μου υπήρχαν. Ουδέποτε υπονόησα ότι γνωρίζω οτιδήποτε παραπάνω για την υπόθεση. Φυσικά επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου απέναντι σε όλους όσους διαστρέβλωσαν, ενορχήστρωσαν και αναπαρήγαγαν τα fake news και την άθλια επίθεση εναντίον μου».





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κέρκυρα

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα

Ρόδος - Τροχαίο: Πέθανε η 62χρονη τουρίστρια