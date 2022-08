Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Απολογείται ο σύντροφος της Νικολέτας

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο 22χρονος ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας.

Απαντήσεις σε όσα του καταλογίζονται στη δικογραφία για τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας, καλείται να δώσει σήμερα με την απολογία του στον Ανακριτή ο σύντροφος της, που τέθηκε αμέσως μετά το έγκλημα στο στόχαστρο των αρχών ως ο δράστης όσων έγιναν στο Περιστέρι πριν από μία εβδομάδα, το απόγευμα της 1ης Αυγούστου.

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Νικολέτας οδηγείται ενώπιον του 25ου Τακτικού Ανακριτή με ένα βαρύ κατηγορητήριο, στο οποίο καταγράφονται όχι μόνο οι άγριες συνθήκες θανάτου του θύματος αλλά και κρίσιμα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί για τον χρόνο πριν και τον χρόνο μετά το έγκλημα σε βάρος της ανήλικης.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της Νικολέτας προήλθε από ασφυξία καθώς ο δράστης τής έκλεισε τη μύτη και το στόμα. Το θύμα φαίνεται να πάλεψε σκληρά για τη ζωή του πριν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός θανάτου.

Οι τελευταίες στιγμές της Νικολέτας ήταν τα περίπου τέσσερα με πέντε βασανιστικά, μαρτυρικά λεπτά, από τη στιγμή που ο δράστης της προκάλεσε ασφυξία, που η ανήλικη πάσχιζε να «κερδίσει» λίγο αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, από όπου φαίνεται πως επεδίωκε να βρεθεί στην Κεντρική Ευρώπη μαζί με άλλους παράτυπους μετανάστες, ότι σκότωσε τη Νικολέτα μετά από καυγά που είχαν.

Ενώπιον του Ανακριτή και εφόσον επίσημα πλέον ομολογήσει το άγριο έγκλημα σε βάρος της συντρόφου του, θα κληθεί να δώσει τις δικές του απαντήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στην ακραία πράξη, η οποία στο κατηγορητήριο περιγράφεται ως ανθρωποκτονία από πρόθεση που τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Κατά τις δικαστικές αρχές, η μεθοδικότητα που επέδειξε μετά την αποτρόπαια πράξη του, επιβεβαιώνει πως ο αλλοδαπός, ο βίος του οποίου ελέγχεται επισταμένως από τις αρχές, έδρασε ψυχρά και οργανωμένα. Οι ενέργειες του δεν δηλώνουν ταραχή, συντριβή ή μετάνοια για την αποτρόπαια δολοφονία, φαίνεται να του καταλογίζει η Δικαιοσύνη.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αστυνομικών, το επίμαχο απόγευμα δεν έχασε ούτε λεπτό και αμέσως μετά το έγκλημα έσπευσε να εξαφανιστεί και να αποχωρήσει όσο πιο γρήγορα μπορούσε από τη χώρα.

