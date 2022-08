Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, ο κόσμος έχει κουραστεί

Τι είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για το σύνδρομο long covid, αλλά και τα νέα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι ακόμη και τώρα που είναι καλοκαίρι θα πρέπει να φοράμε την προστατευτική μάσκα όπου υπάρχει συνωστισμός, κάτι που δεν κάνει η πλειοψηφία των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας.

Όπως είπε η κυρία Παγώνη, είναι ενθαρρυντικό ότι στα τελευταία στοιχεία για την πορεία της πανδημίας είδαμε μια μείωση των κρουσμάτων της τάξης του 10%. Υπάρχουν αρκετοί ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό, αλλά η κατάσταση στις ΜΕΘ είναι διαχειρίσιμη, τόνισε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Χτύπησε δε το «καμπανάκι» του κινδύνου για την υποπαραλλαγή 5 της Όμικρον λέγοντας πως μπορεί να μην είναι τόσο επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή, αλλά είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Συμπλήρωσε δε πως ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό του long covid που ταλαιπωρεί ακόμη και 1 χρόνο μετά το 30% όσους περνάνε κορονοϊό κι αυτό αποδεικνύει πόσο λάθος είναι το σκεπτικό «ας κολλήσω κορονοϊό να τον περάσω να τελειώνω με αυτό».

Η κυρία Παγώνη ήταν κατηγορηματική λέγοντας ότι τουλάχιστον τώρα δεν χρειάζεται να ληφθούν νέα μέτρα ενόψει του φθινοπώρου, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος έχει πλέον κουραστεί με τα μέτρα.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ότι τα νέα εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν θα είναι έτοιμα τον Σεπτέμβριο. Θα φτάσουν στη χώρα μας περίπου στα τέλη του Οκτώβρη, ίσως και Νοέμβριο, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμελήσουμε τον εμβολιασμό και θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε.

