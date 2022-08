Τοπικά Νέα

Χίος: Απειλούσε να σκοτώσει με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Χίο, όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε πανικόβλητη στην Αστυνομία. Τι ανέφερε στις αρχές.



Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, οι οποίοι εντόπισαν τον ένοπλο άνδρα σε μια δημοτική οδό δίπλα στο σπίτι της Ελληνίδας που απειλούσε, έχοντας στην κατοχή του το όπλο. Μετά από διαπραγμάτευση, ο δράστης πείστηκε να παραδοθεί και παρέδωσε στους αστυνομικούς την καραμπίνα που κατείχε παράνομα και έφερε τέσσερα φυσίγγια, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 27,5 εκατοστών.

Αφού συνελήφθη, ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς της Ασφαλείας στο σπίτι του, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν άλλα δυο μαχαίρια συνολικού μήκους 21 και 24 εκατοστών, μια συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 11 γραμμαρίων και μια ζυγαριά ακριβείας. Όλα κατασχέθηκαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα, για κατοχή ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, με την οποία παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χίου.

