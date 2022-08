Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τον Οκτώβριο τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια

Ο Υπουργός Υγείας προέτρεψε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να μην περιμένουν και να κάνουν άμεσα την τέταρτη δόση του εμβολίου.

«Από τον Οκτώβριο και μετά ευελπιστούμε να υπάρχουν» τόνισε σήμερα, αναφερόμενος στα επικαιροποιημένα εμβόλια για τον κορονοϊό, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος πρόσθεσε πως σε πρώτη φάση αναμένονται τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τη μετάλλαξη Όμικρον και μετά για τις υποπαραλλαγές της Όμικρον 4 και 5. Όπως ανέφερε ο υπουργός, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, οι φαρμακευτικές εταιρείες ήδη έχουν καταθέσει τους φακέλους τους και θα ακολουθήσει η εγκριτική διαδικασία.

Για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως όσοι ανήκουν σε αυτές δεν πρέπει να περιμένουν, προσθέτοντας για ακόμη μία φορά ότι υπάρχει σύσταση για αυτές τις ομάδες και για τους πολίτες άνω των 60 ετών να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια.

«Δεν είναι στη βούλησή μας να γυρίσουμε σε μέτρα περιορισμού», επεσήμανε και μίλησε για συστάσεις και όχι υποχρεωτικότητα, όπως η σύσταση για τη χρήση μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός και σε κλειστούς χώρους.

Όσον αφορά τα σχολεία, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για κατάρτιση νέου εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας, ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.

Τέλος ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι οι βαριές νοσηλείες και η πίεση στις ΜΕΘ του ΕΣΥ θα είναι ο δείκτης για αυστηροποίηση των μέτρων.

