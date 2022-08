Αθλητικά

Ολυμπιακός: Στα πέναλτι πήρε την πρόκριση από την Σλόβαν Μπρατισλάβας

Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού μετά από έναν αγώνα θρίλερ, γεμάτο με ανατροπές.

Ο Ολυμπιακός έδειξε τάσεις αυτοχειρίας στη Σλοβακία, αλλά κατάφερε, έστω και στα πέναλτι, να πάρει την πρόκριση για τα πλέι-οφ του Europa League και ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη συμμετοχή του σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης και τη φετινή σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Σλόβαν Μπρατισλάβα με 4-3 στη «ρώσικη ρουλέτα», αφού το 90λεπτο έληξε 1-1 (όπως και το ματς της περασμένης εβδομάδας στο Φάληρο) και η παράταση 2-2.

Στον κανονικό αγώνα, ο Ζινκερνάγκελ άνοιξε το σκορ στο 54΄, αλλά ο Σάπονιτς ισοφάρισε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην παράταση, όπου οι Σλοβάκοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αμπένα, ο Αγκιμπού Καμαρά ξανάδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» στο 101΄, για να «απαντήσει» στο 108΄ ο Γκριν.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση τον Απόλλωνα Λεμεσού (18/8 στην Κύπρο και 25/8 στο «Γ. Καραϊσκάκης») διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τους ομίλους της διοργάνωσης, ακόμη κι αν αποκλειστούν όμως, θα συνεχίσουν στο Europa Conference League.

Αν και οι «ερυθρόλευκοι» φάνηκε να μπαίνουν ορεξάτοι στο παιχνίδι, με σύστημα 4-2-3-1 και τον Ελ Αραμπί στην κορυφή της επίθεσης, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που απείλησαν με σουτ του Κανκάβα στο 9΄ και του Τσακβετάτζε στο 14΄, τα οποία εξουδετέρωσε ο Βατσλίκ. Ο Ολυμπιακός «απάντησε» με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς στο 25΄, όταν ο Κούντε έβγαλε τον Ελ Αραμπί απέναντι από τον Τσόβαν, ο οποίος όμως απέκρουσε με το πόδι το πλασέ του Μαροκινού. Η Σλόβαν συνέχισε να απειλεί από μακριά, αλλά ο Βατσλίκ ήταν σε ετοιμότητα στο νέο σουτ του Τσακβετάτζε στο 36΄, ενώ στο 39΄ ο Κούτσκα αστόχησε απελπιστικά από καλή θέση, στην τελευταία αξιόλογη φάση του α΄ μέρους.

Ανάλογη ήταν η εικόνα του ματς και στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, με τους Σλοβάκους να μπαίνουν με αξιώσεις στην «ερυθρόλευκη» περιοχή στο 52΄, με την κεφαλιά του Γκριν να μη βρίσκει στόχο. Δύο λεπτά αργότερα, όμως, σε μία μάλλον ανύποπτη φάση, ο Ζινκερνάγκελ επιχείρησε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε λίγο στο πόδι του Κανκάβα, πήρε περίεργη πορεία και κατέληξε στην κλειστή γωνία του Τσόβαν, με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα πρόκρισης.

Το γκολ άλλαξε τα δεδομένα, καθώς η Σλόβαν υποχρεώθηκε να βγει μπροστά και να πιέσει, αφήνοντας βέβαια κάποια κενά στην άμυνά της. Στο 60΄ μία σειρά λαθών στην άμυνα της ελληνικής ομάδας λίγο έλειψε να κοστίσει, όμως ο Βατσλίκ έδιωξε το πολύ επικίνδυνο γύρισμα του Ζμραλ. Λίγα λεπτά αργότερα, μία σύρραξη μεταξύ παικτών των δύο ομάδων οδήγησε σε τρίλεπτη διακοπή, τέσσερις κίτρινες κάρτες και εκτόξευσε τη νευρικότητα, ιδιαίτερα στην πλευρά των γηπεδούχων που «κυνηγούσαν» στο σκορ. Στο 77΄ ο Σισέ έβαλε σωτήρια προβολή στον Κούτσκα, που ένα λεπτό αργότερα προσπάθησε να σκοράρει με ανάποδο «ψαλίδι», χωρίς να βρει στόχο. Στο 84΄ ο Σάπονιτς μπήκε στην περιοχή και έπιασε πιεζόμενος καλό σουτ, με τον Βατσλίκ να αντιδρά και πάλι σωστά.

Ο Κάρλος Κορμπεράν επιστράτευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο σχήμα με τρεις στόπερ, με την είσοδο του Μανωλά και στη συνέχεια (όταν αποχώρησε με τραυματισμό ο Μπα) με οπισθοχώρηση του Εμβιλά, αλλά η ομάδα του γύρισε υπερβολικά πίσω και δέχθηκε αφόρητη πίεση. Στο 90΄, μετά από κακή αντίδραση του Βατσλίκ σε μακρινό σουτ του Κανκάβα, ο Σάπονιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά υποδείχθηκε σωστά σε θέση οφσάιντ. Στο 93΄ ο Ολυμπιακός βρήκε επιτέλους μία σωστή μπαλιά για να βγει στην αντεπίθεση, αλλά το σουτ του Μασούρα βρήκε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού, και ένα λεπτό αργότερα, μετά από σέντρα-σουτ του Αγκμπο, ο Σάπονιτς από κοντά ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί, όμως, η Σλόβαν υποχρεώθηκε να αγωνιστεί με δέκα παίκτες, καθώς ο Αμπένα μετά από μία αψιμαχία με τον Τικίνιο αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα (η πρώτη ήταν στην προηγούμενη σύρραξη) και αποβλήθηκε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο έξτρα ημίωρο, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να εκμεταλλευθεί την αρθμητική του υπεροχή, παίζοντας όμως χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό, καθώς ο Τικίνιο (που είχε πάρει τη θέση του Ελ Αραμπί) αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε από τον Κανέ. Εστω κι έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν το γκολ στο 101΄. Από μία εξαιρετική βαθιά μπαλιά του Εμβιλά, ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά παράλληλα προς την εστία κι εκεί πετάχτηκε ο Αγκιμπού Καμαρά για να νικήσει τον Τσόβαν. Οι Σλοβάκοι βρήκαν ξανά τον τρόπο να αντιδράσουν και ισοφάρισαν εκ νέου στο 108΄. Από φάουλ του Τσακβετάτζε, οι παίκτες της Σλόβαν έπαιξαν... βόλεϊ στην περιοχή παίρνοντας τρεις διαδοχικές κεφαλιές, με την τελευταία από τον Γκριν να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.

Στον υπολειπόμενο χρόνο δεν άλλαξε κάτι και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί τα πράγματα ξεκίνησαν πολύ άσχημα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Κούντε έστειλε τη μπάλα άουτ και η Σλόβαν προηγήθηκε 2-0. Η άστοχη εκτέλεση του Κούτσκα επανέφερε την ισορροπία και η απόκρπυση του Βατσλίκ στο σουτ του Τσακβετάτζε έδωσε το δικαίωμα στον Ματιέ Βαλμπουενά να στείλει τον Ολυμπιακό στα πλέι-οφ του Europa League.

Η σειρά των πέναλτι:

Ραμίρες 1-0

άουτ Κούντε

Σάπονιτς 2-0

2-1 Μπουχαλάκης

Κούτσκα άουτ

2-2 Μασούρας

Γκριν 3-2

3-3 Αβιλα

Τσακβετάτζε αποκρ.

3-4 Βαλμπουενά

Διαιτητής: Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες: Αμπένα, Γκριν - Σισέ, Κούντε, Τικίνιο, Βατσλίκ, Μανωλάς

Κόκκινη: Αμπένα (90+7΄, 2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ (Βλάντιμιρ Βάις): Τσόβαν, Κάσια, Αμπένα, Ντε Μάρκο (69΄ Αγκμπο), Πάουσεκ (90΄ Μεντβέντεφ), Κανκάβα (90΄ Τσάβριτς), Κούτσκα, Ζμραλ (85΄ Ραμίρες), Τσακβετάτζε, Μπαρσεγκιάν (69΄ Σάπονιτς), Γκριν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Άβιλα, Μπα (85΄ Μπουχαλάκης), Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Κούντε, Μασούρας, Ζινκερνάγκελ (68΄ Αγκ. Καμαρά), Ελ Αραμπί (68΄ Τικίνιο / 91΄ Κανέ / 110΄ Βαλμπουενά), Ραντζέλοβιτς (80΄ Μανωλάς)

