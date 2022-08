Κόσμος

ΗΠΑ - Twitter: μάχη κατά της παραπληροφόρησης εν όψει ενδιάμεσων εκλογών

Ποιες μεθόδους θα επιστρατεύει η γνωστή πλατφόρμα για την αποφυγή της παραπληροφόρησης.

Η Twitter Inc παρουσίασε χθες, Πέμπτη, ένα σχέδιο καταπολέμησης της διάδοσης παραπληροφόρησης που σχετίζεται με τις εκλογές, αναθεωρώντας προηγούμενες στρατηγικές. Ωστόσο, ειδικοί στα εκλογικά και πολιτικά δικαιώματα δήλωσαν ότι είναι ενδεχόμενο η στρατηγική αυτή να μην καλύψει τις απαιτήσεις των μέτρων που χρειάζονται για τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Η εταιρία του αναφερόμενου μέσου κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει μία πολιτική για τα πολιτικά δικαιώματα που εισήγαγε το 2018, στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου. Η πολιτική αυτή στηρίζεται στον χαρακτηρισμό ή στη διαγραφή αναρτήσεων με παραπλανητικό περιεχόμενο, με έμφαση σε μηνύματα που έχουν ως στόχο τον τερματισμό της ψηφοφορίας ή ισχυρισμούς που επιδιώκουν την υπονόμευση της δημόσιας αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας.

Σε μία ανακοίνωσή της, η Twitter ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους μήνες λαμβάνει πολλά μέτρα “για την αναβάθμιση διαθέσιμων μέσων” σχετικά με τις προκριματικές ψηφοφορίες. Με το χαρακτηρισμό μιας ανάρτησης στο Twitter, η εταιρία επισημαίνει ότι δεν συνιστά το περιεχόμενο της ή ότι αυτή δεν διανέμεται σε περισσότερους χρήστες.

Η εταιρία, που έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο, έχει εμπλακεί κατά την παρούσα περίοδο σε μία νομική μάχη με τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ και αναφορικά με την προσπάθειά του να εγκαταλείψει μία συμφωνία εξαγοράς του Twitter για το ποσό των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μασκ υποστηρίζει ότι οι αναρτήσεις στο Τwitter θα πρέπει να διαγράφονται μόνο αν υπάρχει σε αυτές παράνομο περιεχόμενο, ενώ την άποψη αυτή συμμερίζονται αρκετοί στον τομέα της τεχνολογίας.

Ωστόσο ειδικοί για τα πολιτικά δικαιώματα και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο έχουν από καιρό κατηγορήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της πλατφόρμες τεχνολογίας ότι δεν κάνουν αρκετά για να προλάβουν τη διάδοση αναρτήσεων με παραποιημένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης και της ιδέας ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν κέρδισε τις εκλογές του 2020.

