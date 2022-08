Κοινωνία

Μεσσηνία – Επίθεση με καυστικό υγρό: Στα Δικαστήρια ο 50χρονος

Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο 50χρονος, ο οποίος δηλώνει μετανιωμένος για την επίθεση με οξύ που εξαπέλυσε στην πρώην σύζυγό του.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας έφτασε το πρωί του Σαββάτου, ο 50 χρόνος που ομολόγησε ότι, έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο της 49χρονης, πρώην συζύγου του.

Ο κατηγορούμενος έφτασε στο δικαστήριο συνοδεία αστυνομικών και μπήκαν με το αυτοκίνητο στο γκαράζ του δικαστικού μεγάρου. Δεν έκανε κάποια δήλωση, ενώ έκρυψε με ένα χαρτί το πρόσωπο του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 50χρονος δια μέσου του δικηγόρου του, δηλώνει μετανιωμένος και πρόθυμος να σταθεί δίπλα στην πρώην σύζυγο του σε ο,τιδήποτε χρειαστεί.

Η 49χρονη συνεχίζει να νοσηλεύετε στην οφθαλμολογική κλινική στο γενικό νοσοκομείο Καλαμάτας και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βελτίωση στο δεξί μάτι. Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, η 49χρονη, χαρακτήρισε προσχηματική τη δήλωση μετάνοιας του πρώην συζύγου της, αφού όπως είπε φαίνεται πως είχε προσχεδιάσει την επίθεση, ενώ αρνήθηκε τη βοήθεια που της προσφέρει.

